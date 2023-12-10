اليوم السابع
Ads
الأحد، 10 ديسمبر 2023 09:43 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

توافد المواطنين على لجان الاقتراع بالبحر الأحمر قبل فتحها.. صور

الأحد، 10 ديسمبر 2023 08:56 ص
توافد المواطنين على لجان الاقتراع بالبحر الأحمر قبل فتحها.. صور توافد المواطنين على لجان الاقتراع
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

توافد المواطنين أمام لجان الانتخابات الرئاسية المختلفة بمدن محافظة البحر الأحمر، قبل افتتاح اللجان أمام المواطنين فى مواعيدها الرسمية، الساعة 9 صباحاً، وسط تشديدات أمنية أمام اللجان المختلفة. 

يذكر أن محافظة البحر الأحمر تضم 8 لجان عامة على مستوى المحافظة، وهى لجان أول الغردقة، وثان الغردقة، ورأس غارب، وسفاجا، والقصير، ومرسى علم، والشلاتين، وحلايب.
 
كما تضم المحافظة 82 لجنة فرعية، داخل 81 مقرا انتخابيا، ومن بين تلك اللجان 6 لجان للوافدين وهى لجنة النادى الاجتماعى بشركة خليج السويس، بمدينة رأس غارب، ولجنة مدرسة الجوهرة التجريبية بالأحياء بدائرة ثان الغردقة، ولجان مدرسة رجاك، والقديس يوسف بأول الغردقة، ومدرسة الصناعية البحرية بسفاجا، ومدرسة بورت غالب الخاصة بمرسى علم.
 
كذلك تضم محافظة البحر الأحمر خلال العملية الانتخابية 130 قاضيا مشرفا على عملية الانتخابات بينهم 82 قاضيا داخل اللجان الفرعية، وأن من لهم حق التصويت داخل لجان البحر الأحمر 320 ألفا و778 ناخبا.
 
اصطفاف-المواطنين-خارج-اللجان-
اصطفاف-المواطنين-خارج-اللجان-

 

توافق-المواطنين-على-اللجان-
توافق-المواطنين-على-اللجان-

 

طوابير-أمام-اللجان-
طوابير-أمام-اللجان-

 

لجان-مدينة-الغردقة-
لجان-مدينة-الغردقة-

 







الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

مصر تنتخب

معرفة معرفة لجنة الانتخابات بالاسم

استعلام عن اللجنة الانتخابية

كيفية معرفة اللجنة الانتخابية

ازاى اعرف لجنتى الانتخابية

معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي

معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل

انتخابات الرئاسة 2024

أخبار انتخابات مصر

المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024

الانتخابات الرئاسية اليوم السابع

اليوم السابع بلس

المرشح عبد الفتاح السيسى

الهيئة الوطنية للانتخابات




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة