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توافد العاملين بمصانع وزارة التموين إلى مقر اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم

الأحد، 10 ديسمبر 2023 09:28 ص
توافد العاملين بمصانع وزارة التموين إلى مقر اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم مشاركة العاملين فى الانتخابات الرئاسية
كتب مدحت وهبة

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توافد منذ قليل، العاملون بمصانع شركة الدلتا للسكر إحدى شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية يتوسطهم الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة  الى مقر اللجان الانتخابية بمحافظة كفر الشيخ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات ،حيث حرص مئات العاملين بالشركة على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.
 
ورفع العاملين  أعلام مصر أمام مقر اللجان الانتخابية وسط توافد عدد كبير من العاملين بالشركة على مقر اللجان الانتخابية.
 
وانطلقت  فى تمام التاسعة من صباح اليوم الأحد، أعمال التصويت فى لجان الانتخابات 2024  فى 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية.

مشاركة العاملين فى الانتخابات الرئاسية
مشاركة العاملين فى الانتخابات الرئاسية
 
وانتخابات الرئاسة 2024، هى خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

 

عمال مصانع شركة الدلتا للسكر بوزارة التموين
عمال مصانع شركة الدلتا للسكر بوزارة التموين






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