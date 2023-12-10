تعرف على مشروعات "تحيا مصر" بمحافظة أسوان.. المنطقة الحرفية الأبرز "صور"

أسوان – عبد الله صلاح

على أرض محافظة أسوان ، يجرى تنفيذ العديد من المشروعات فى شتى المجالات المختلفة لتشمل كافة القطاعات بأنحاء مختلفة بقرى ومراكز المحافظة، ومن هذه المشروعات ما يتم تنفيذه بدعم من صندوق تحيا مصر.

ويستعرض "اليوم السابع" أبرز المعلومات عن مشروعات تحيا مصر التى يتم تنفيذها على أرض أسوان، وأبرزهم المنطقة الصناعية الحرفية، تعرف على هذه المشروعات:

· يبلغ إجمالى مشروعات صندوق تحيا مصر فى محافظة أسوان نحو 14 مشروعاً.

· تم إنهاء هذه المشروعات بنسبة 100 %.

· تساهم هذه المشروعات فى تحقيق العوائد والمكتسبات الملموسة للمواطنين.

· تشمل مختلف القطاعات الخدمية والبنية التحتية.

· تجاوزت التكلفة التقديرية للمشروعات نحو مليار جنيه.

·يأتى على رأس هذه المشروعات، مشروع المنطقة الصناعية الحرفية الجديدة بالجنينة والشباك بمركز نصر النوبة.

·وتشمل أيضاً، إنشاء وتجهيز مركز تحيا مصر للغسيل الكلوى بطاقة 41 ماكينة غسيل كلوى.

· إنشاء محطة مياه سعة 5000 م3 / يوم بقرية عنيبة.

· تنفيذ شبكات الانحدار وخطوط الطرد لمحطات رفع 8 قرى بمركز نصر النوبة.

·تنفيذ مشروعات تجديد خطوط مياه الشرب بــ9 قرى أخرى.

· مشروعات تحيا مصر تضم أيضا مشروع إنشاء وتجهيز وحدة إطفاء منطقة الصداقة الجديدة.

·مشروع تطوير وتجهيز مستشفى بنبان قبلى بسعة 18 سرير، لتصبح ضمن مستشفيات اليوم الواحد.

·مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب شاملة المحابس وغرفها بأقطار مختلفة وبطول 5 كم داخل قرى مركز نصر النوبة.

· مشروعا توصيل المرافق العامة وتشطيب 144 وحدة سكنية بإسكان الشباب بمنطقة جبل الزلط بمركز كوم أمبو.

· توصيل المرافق الداخلية واللاندسكيب لـ 432 وحدة سكنية للإسكان الأولى بالرعاية بالطويسة بدراو.

· تطوير واستكمال مركز شباب مدينة نصر النوبة.

· تم الانتهاء من توريد تجهيزات السيارات المطلوبة لـ 3 مشروعات أخرى.

· تخصيص 4 سيارات إطفاء لقرى بلانة وتوشكى وخريت ووادى النقرة بمركز نصر النوبة.

· دعم مستشفى النزل بإدفو بمعدات طبية تضم 15 حضانة أطفال.

· استكمال مساكن قرى الظهير الصحراوى بنصر النوبة.