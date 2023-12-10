اليوم السابع
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تعرف على شروط الزواج للمرة الثانية فى الكنيسة

الأحد، 10 ديسمبر 2023 02:00 ص
تعرف على شروط الزواج للمرة الثانية فى الكنيسة كنيسة - صورة أرشيفية
كتب ــ محمد الأحمدى

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يعتبر الزواج الثانى فى الكنيسة من الأمور التى لا تفضلها حيث يسجل المجلس الإكليريكى بالكنيسة الأرثوذكسية إحصائيات كل عام بشأن أعداد الأقباط المتزوجين للمرة الثانية.
 
وأوضح الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة فى تصريح خاص، أن حالات الزواج الثانى في الكنيسة تكون  خلافات يستحيل حلها وتكون المدة التى انفصل فيها الزوجين تجاوزت 5 أو 6 أو 7 سنوات.
 
وذكر القمص هدرا لمعى سكرتير المجلس الاكليريكى الإقليمى بالدائرة الثانية فى الإسكندرية وبحرى أنه على مستوى بحرى خلال 4 سنوات بلغ العدد حوالى 1400 ملف من أول منطقة شبرا الخيمة ومرسى مطروح وكل مدن القناة.
 
وأشار إلى أن هذا الأمر يكون بعد حكم المحكمة ويقدم الأطراف أوراقهم للمحكمة سواء إدمان أو استحالة العشرة، موضحا أن الزواج فى الأرثوذكسية لا بد أن يكون من نفس الطائفة فقط.
 
ولفت إلى أن لائحة 2008 كانت تتعلق بالزنا فقط ولكن تم إضافة بنود الحالات التى ينعدم من خلالها العشرة.
 
وأضاف، أن المجلس الإكليريكى مجلس فرعى فبعد استيفاء كل محاولات الصلح عليهم أن يستوفوا الإجراءات القانونية والمستندات، وكذلك تقرير الأب الكاهن ويجهز المجلس الفرعى الملف بكل المشتملات ويكتب رأيه فى حل المشكلة ويحوله إلى فرع المجلس الموجود فى كل إيبارشية ويتم تحويله إلى الدايرة التانية لبحرى. 
 






الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

الزواج الثانى فى الكنيسه

شروط الزواج الثانى فى الكنيسه



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