تعرف على أنواع رنات أجراس الكنائس فى المناسبات والقداسات المختلفة

كتب ــ محمد الأحمدى

تمتزج أصواتها بالمشاعر المختلطة، فبعضها يبث الأمل والبهجة، وبعضها يبث الحزن فى الأزمات، فهى عادة توارثتها الأجيال لتذكيرهم بالصلاة ووجود الله، فأصواتها الفريدة تدعو للصلاة وخدمة القداس منذ قرون وحتى اليوم، فأصوات أجراس الكنائس خفية عن الأنظار، ولكنها مسموعة للجميع حتى أصبحت تشكل طقس الحياة اليومية فى القداسات والأعياد المختلفة، وبدقة منها يلتفت جميع المواطنين إلى مصدر الصوت فيعرفون بدء القداس.

وتذكر الروايات التاريخية، أنه فى كل مرّة يسمع خلالها المؤمنون رنين الأجراس يدركون أن الوقت حان للتوجّه إلى الكنيسة، وهنا تقرع عدّة كنائس إنجيلية وكاثوليكية ولوثيرية الجرس 3 مرّات فى اليوم (السّادسة صباحًا وعند الظّهيرة وفي السّادسة مساء) لتذكير المسيحيين.

ويوضح الباحث مينا سليمان بالمركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى فى تصريحات خاصة لليوم السابع أنواع رنات الأجراس الثلاثة.

أولا: رنّة الموت

تتعدد الرنات فى الكنائس، فهناك رنة "الموت" وهى عبارة عن دقات بطيئة مُتَقَطِّعَة تفصلها ثوان معدودة، ويتمّ دقَّها أيضاً فى صلوات "الأسبوع العظيم"، ويَكْفِى أنْ نسمع الدقّات الحزينة حتى نعرف أنَّ هناك مَنْ توفى وربَّما تربطنا به صلة مَعرفة ولم يَصلنا الخبر بعد، فيسهل النزول للكنيسة والسؤال عن هوية المُتوفى، وهى رنّات حزينة تُذكرنا بنهاية الحياة.

ثانيا: رنّة الفرح

وتطرب رنة الفرح غالبا في قداس العيد فهى تطرب الأذان وتخفق القلوب عند سماعها فهى عبارة عن دقات سريعة متتالية، تصدرها الأجراس فى الأعياد، وعادة ما يَتِمُّ استخدام أكثر مِنْ جرس، فما أن تصدر أصواتها حتى نتأكد أن الكنيسة تستعد لصلاة قداس العيد، ويتجمع المسيحيين ليتقاسموا الفرحة والبهجة.

ثالثا: رنّة القداس

وتعتبر رنة القداس دقة مُعتادة فى صلاة القداس، وتُعْتَبَرُ مُنَبِّه مَجَّانِى للمسيحيّين، لينتبهوا أنَّ القداس لنْ ينتظرُ أحد، والتأخير لنْ يفيد، خاصة وأنَّ هذه الرنَّة تكون فى بداية القداس الإلهى وتسبقها رنّة أخرى قَبْلَ بدء صلاة السحر.