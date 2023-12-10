تطوير الخدمات الصحية بمطروح.. إنشاء معامل وتدريب كوادر وتنفيذ قوافل طبية

أكد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن هناك جهودا مكثفة وبشكل متواصل، لتوفير الخدمات الصحية والعلاجية لأهالى مطروح، من خلال رفع مهارات وكفاءة الكوادر البشرية وتدريبهم، إضافة إلى توفير الأجهزة الطبية وتجهيز المستشفيات والحدات الصحية لتقديم خدمات متكاملة، والعمل على توفير التخصصات النادرة، وتطوير أساليب العمل وميكنته.

وشهدت الفترة الأخيرة، تطوير ميكنة مكاتب الصحة بمحافظة مطروح، ومنظومة تسجيل المواليد الجدد والوفيات، واستكمال الخريطة الصحية بالمحافظة، من خلال إضافة بيانات جديدة للمواطنين من بينها فصيلة الدم وتسجيل المؤهل الدراسى للزوج والزوجة بمكاتب الصحة، وقامت الفرق الطبية بمكاتب الصحة بمحافظة مطروح، ببدء تفعيل العمل بخدمة استخراج تصاريح الدفن المميكنة لحالات الوفاة بدلاً من الورقى للمرة الأولى بالمحافظة.

وأوضح " سالم " أن مكاتب الصحة بالمحافظ، بدأت فعليا ً بالتسجيل بالنظام الجديد للمواليد الجدد، ضمن منظومة ميكنة المواليد الجدد والوفيات، بالإضافة إلى استخراج تصاريح الدفن المميكنة، مشيراً إلى أن هذا يأتى فى إطار جهود الدولة نحو التحول الرقمى، وسعى القيادة السياسية لبناء قدرات الدولة وتطويرها من خلال المنظومة الآلية الموحدة، وإقامة مجتمعات حديثة داعمه للمعرفة والابتكار، بما يساهم فى تطبيق فكر "الجمهورية الجديدة".

وأوضح أن تفعيل التسجيل اللحظى فى ميكنة الطعوم الروتينية بمحافظة مطروح، وذلك فى جميع مكاتب الصحة بمحافظة مطروح، وعلى مستوى الجمهورية، لتحسين دورة العمل، من خلال الأنظمة التى تتواءم مع بيئة العمل، والتى تهدف إلى رفع كفاءة المنظومة الصحية الوقائية، مؤكداً أن الدولة تمضى قدماً فى توجهها الاستراتيجى نحو بناء مصر الرقمية، وتعزيز وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووضع الخطط والاستراتيجيات الكفيلة بتحقيق أهدافها فى الوصول إلى حكومة مترابطة ومتكاملة رقمياً، والتوسع فى تقديم الخدمات المميكنة، بما يضمن تحسين بيئة العمل ورفع مستوى الأداء داخل مؤسسات الدولة المختلفة، وخاصة وزارة الصحة والسكان، للمساهمة فى الارتقاء بمستوى حياة المواطنين عبر إتاحة خدمات إلكترونية متعددة توفر الوقت والجهد للجميع.

وقال الدكتور مبروك سالم، إن هناك متابعة مستمرة ومرور مفاجئ على جميع المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز ومنافذ تقديم الخدمات العلاجية والصحية، إضافة إلى القوافل الطبية وتنفيذ المبادرات الصحية، وتنفيذ دورات تدريبية للكوادر البشرية، من أجل تحسين الخدمة وتقديم الرعاية الصحية بجودة عالية فى جميع الأماكن على مستوى المحافظة.

وأشار إلى أنه عقد مؤخراً، اجتماعاً بمديرى الإدارات الفنية بالمديرية، لمناقشة خطة تطوير منافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، ومناقشة خطط العمل للوصول إلى أفضل النتائج الممكنة بالقطاع الصحى، بقاعة الاجتماعات بمكتب وكيل الوزارة، بحضور مديرى إدارات الرعاية الحرجة والعاجلة، والتموين الطبى، والإدارة الهندسية، وادارة المستشفيات والطب العلاجى، والجودة، وادارة التمريض، والسلامة والصحة المهنية، ومكافحة العدوى، والعلاج الطبيعى، لمناقشة خطط تطوير منافذ تقديم الخدمة الطبية، واحتياجات المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، من الأجهزة الطبية وغير الطبية والكوادر البشرية.

كما تم استعراض الموقف الحالى للمشروعات الصحية الجارى تنفيذها، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى، ومناقشة نسب تنفيذ الأعمال بها، ومناقشة تطوير بعض الأقسام الطبية، فى عدد من مستشفيات.

كما تم مناقشة احتياجات المستشفيات، من الأجهزة الطبية والأجهزة غير الطبية، مثل المجففات والغسالات والمولدات الكهربائية ذات القدرات العالية، لتحمل العمل بعد أعمال التطوير والتوسعات التى تتم بالاقسام الطبية المختلفة بالمستشفيات.

وكلف وكيل وزارة الصحة بمطروح، مديرى الإدارات الفنية بمتابعة تأمين الصيانة الدورية للأجهزة بالمستشفيات، وسرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالكهنة، ومتابعة تشغيل الوحدات الصحية، التى تم الإنتهاء من تطويرها ورفع كفاءتها، ومتابعة الأعمال الجارية بمنافذ تقديم الخدمة الطبية الأخرى، مثل مستشفيات الصدر والحميات، والمبنى الجديد بمستشفى الحمام، والعمل على سرعة الانتهاء منها فى أقرب وقت، بما يتناسب مع معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة مطروح.

ونظمت مديرية الصحة بمطروح، اعمال التدريب للعاملين بمعمل الأغذية بكتريولوجى، بالمعمل المشترك من قبل فريق الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة، على التشخيص المعملى البكتريولوجى للأمراض الوبائية وطرق فحص الأغذية بكتريولوجى طبقا لمواصفات الأيزو..

وقام بالتدريب الدكتور عمرو الجندى أخصائى ميكرو بالإدارة المركزية للمعامل، بحضور الأستاذة هيام منشاوى مدير إدارة المعامل بالمديرية، وذلك تمهيدا لتشغيل معمل الأغذية بكتريولوجى فى القريب العاجل، ليقدم معمل الأغذية بكتريولوجى خدمات الكشف عن ميكروبات التسمم الغذائى فى الأغذية.

كما قامت الدكتورة امانى فتحى مسئول قسم الميكروبيولوجى وبائيات بالإدارة المركزية للمعامل، بتدريب جميع العاملين بالمعمل المشترك وفريق من معامل مستشفى مطروح العام.

ويقدم معمل الميكروبيولجى أو الوبائيات، خدمات عمل مزارع بشرية (دم – بصاق- بول-براز -سائل نخاع شوكى -مزارع صديد) بالإضافة إلى مزارع الشهادات الصحية، وعمل اختبارات ميكروبيولوجية للكشف عن الميكروبات المختلفة، وعمل حساسيات لها كما يقوم بعمل المزارع البكتيرية التابعة لبرنامج الترصد البكتيرى، إضافة معمل المخدرات ومعمل المعادن الثقيلة ومعمل الدرن ومعمل المياه بكتريولوجى ومعمل الميديا.