تزايد الإقبال على الانتخابات الرئاسية بالغربية خلال الفترة المسائية

الغربية عادل ضرة _ مصطفى عادل

تشهد لجان الانتخابات الرئاسية بمحافظة الغربية، تزايد إقبال الناخبين للادلاء باصواتهم في صناديق الاقتراع والمشاركة بإيجابية في الاستحاق الدستورى.

وشهد الإقبال مشاركة السيدات وكبار السن والشباب في العملية الانتخابية، وتم تنظيم الصفوف على أبواب اللجان لتسيير العملية الانتخابية.

فى الوقت الذي مازال فيه التوافد يتزايد قبل ساعتين من غلق باب التصويت في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت في محافظة الغربية، 3 ملايين و544 ألفا و993 مواطنا، داخل 693 مقرا انتخابيا.

ووجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، برفع درجة الاستعداد القصوى للانتخابات الرئاسية وإلغاء الإجازات والتواجد الميداني للوحدات المحلية لمتابعة جاهزية اللجان من خلال الاهتمام بالتجهيزات خارج وداخل اللجان.

وشدد على تكثيف أعمال النظافة، ورفع كافة الإشغالات أي كان نوعها في محيط اللجنة، وفي الطرق المؤدية إليها، وتكثيف الإنارة في محيط اللجان الانتخابية، وتوفير مظلات ومقاعد متحركة بكل المقر الانتخابية، وأماكن انتظار داخل فناء اللجان لراحة كبار السن وذوي الهمم.