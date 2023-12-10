برنامج الطروحات نقلة هامة لتطوير مصانع وشركات الدولة وجذب المستثمرين

كتب عبد الحليم سالم

أعلنت الدولة برنامج الطروحات الحكومية في فبراير 2023، فحددت 32 شركة بعدد 18 قطاعا اقتصاديًا سيتم طرح أجزاء منها الأوراق المالية أو التخارج الجزئي منها من خلال البيع لمستثمرين رئيسيين بالنظر إلى الشركات محل الطرح نستطيع أن نتعرف على توجه الدولة في الفترة المقبلة، فقد ورد بتلك الوثيقة طرح عدد 5 من الشركات العاملة بالقطاع المالي المصرفي وغير المصرفي والتي تتمثل في بنك القاهرة، والمصرف المتحد، والبنك العربي الإفريقي، وشركة مصر لتأمينات الحياة، وشركة مصر للتأمين).

وورد بتلك القائمة أيضا 4 من الشركات العاملة بالقطاع العقاري و 15 من الشركات العاملة بقطاع البتروكيماويات والإسمنت والتعدين.

ويعرض برنامج الطروحات ميزة أساسية وهي دخول مساهمين جدد بتلك الشركات، ذلك الأمر يعزز من قواعد الحوكمة بتلك الشركات ويؤدي إلى تطوير نماذج أعمال تلك الشركات من خلال تحسين كفاءة عملياتها، أو نقل تكنولوجيا جديدة إليها، أو المساهمة في فتح الأسواق الخارجية لمنتجات تلك الشركات.

وعليه فإن لتلك الطروحات فوائد جيدة للغاية على أداء تلك الشركات بالأساس.

ومن شأن الطروحات الحكومية معالجة الخلل الأهم بسوق الأوراق المالية المصرية وهو نقص السيولة، وتطرح العديد من الشركات الجيدة للمستثمرين المحللين والأجانب تمكنهم من تنويع استثماراتهم بالقطاعات المختلفة بالسوق المصرية، وتزيد من حجم السيولة بتلك الشركات، الأمر الذي سيعززمن فرص إدراج تلك الشركات المصرية بالمؤشرات العالمية.