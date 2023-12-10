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بدء توافد المواطنين استعدادا لفتح اللجان فى أول أيام انتخابات الرئاسة.. صور

الأحد، 10 ديسمبر 2023 08:52 ص
بدء توافد المواطنين استعدادا لفتح اللجان فى أول أيام انتخابات الرئاسة.. صور جانب من الإقبال
الدقهلية - محمدالحبشي

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بدء توافد المواطنين على اللجان الانتخابية استعدادا للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة المصرية 2024، حيث تستعد اللجان الانتخابية فى محافظة الدقهلية، لفتح أبوابها أمام الناخبين، للتمكن من الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024، والتى ستقام على مدار 3 أيام متتالية، بداية من اليوم الأحد استمرارا ليوم الثلاثاء.

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح حازم عمر، رمز السلم.

وتضم محافظة الدقهلية 4 ملايين و562 ألف مواطن لهم حق الانتخاب من سكان المحافظة، وما يقرب من 1,119 مغترب، وتضم أيضا 24 لجنة عامة و947 لجنة فرعية و665 مقرا انتخابيا، و7 لجان للمغتربين.

ووجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، رؤساء المدن والمراكز، بالتجهيز الشامل لجميع مقار اللجان الانتخابية، وتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين أثناء عملية التصويت، بالإضافة إلى توفير مواقع لقوات التأمين المكلفة بتأمين العملية الانتخابية.

وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

استعدادا-المواطنين-لفتح-اللجان-الانتخابية
استعدادا-المواطنين-لفتح-اللجان-الانتخابية

 

السيدات-يقبلن-علي-اللجان
السيدات-يقبلن-علي-اللجان

 

المواطنين-امام-اللجان
المواطنين-امام-اللجان

 

المواطنين-ينتظرون-فتح-اللجان-في-الدقهلية
المواطنين-ينتظرون-فتح-اللجان-في-الدقهلية

 

توافد-المواطنين-أمام-اللجان-الانتخابية-في-الدقهلية-استعدادا-لفتح-اللجان
توافد-المواطنين-أمام-اللجان-الانتخابية-في-الدقهلية-استعدادا-لفتح-اللجان

 

توافد-علي-اللجان-قبل-فتحها-بالدقهلية
توافد-علي-اللجان-قبل-فتحها-بالدقهلية

 







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