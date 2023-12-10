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انتخابات الرئاسة.. اعرف الطريقة "الصح" للتصويت داخل مقار اللجان الانتخابية

الأحد، 10 ديسمبر 2023 04:00 ص
انتخابات الرئاسة.. اعرف الطريقة "الصح" للتصويت داخل مقار اللجان الانتخابية الانتخابات الرئاسية
كتبت ندى سليم

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حددت المادة 44 من قانون رقم 45 لسنة 2014 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسة، على الطريقة الصحيحة حول الإدلاء بصوتك داخل مقار اللجان الانتخابية، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وذلك على النحو التالي:

1.التأشير على البطاقة المعدة لذلك، وعلى رئيس اللجنة الفرعية التحقق بنفسه من شخصية الناخبة والناخب .

2. تسليم البطاقة أو البطاقات التي تحددها اللجنة العليا، حسب النظام الانتخابي أو الموضوع محل الاستفتاء .

3.يجب أن تكون البطاقة ممهورة بخاتم اللجنة الفرعية أو توقيع رئيسها أو خاتمه ، وبتاريخ الانتخاب أو الاستفتاء .

4. ينتحى الناخب خلف السائر المخصص لذلك في قاعة الانتخابات، ويثبت رأيه في بطاقة الانتخاب، ثم يضعها في الصندوق الخاص لوضع البطاقات، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللجنة العليا .

5.فإن كان الناخب من ذوى الاحتياجات الخاصة على نحو يمنعه من أن يثبت بنفسه رأيه في البطاقة، فله أن يبديه بنفسه شفاهة على انفراد لرئيس اللجنة الفرعية الذي يثبته في البطاقة ، ويثبت رئيس اللجنة الفرعية حضوره في كشف الناخبين.

6.يوقع الناخب قرين اسمه بخطه أو ببصمة إبهامه وذلك في كشف الناخبين باللجنة الفرعية المثبت به كل أسماء الناخبين المقيدين أمامها، ويوقع أمين اللجنة الفرعية أمام اسم الناخب الذي أبدى رأيه

7. توقيع الناخب والأمين في هذا الكشف دليلاً على حضور الناخب وتسلمه البطاقة أو البطاقات المعدة لذلك وإبداء رأيه في الانتخاب أو الاستفتاء .

 

 

 







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