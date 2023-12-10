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اليوم السابع يحتفي بالعرس الديمقراطي في كاريكاتير بعنوان "مصر تنتخب الرئيس"

الأحد، 10 ديسمبر 2023 12:00 ص
اليوم السابع يحتفي بالعرس الديمقراطي في كاريكاتير بعنوان "مصر تنتخب الرئيس"

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احتفى "اليوم السابع" بالعرس الديمقراطي التي ستشهده مصر بدءا من اليوم في خروج ملايين المصريين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها من اليوم ولمدة 3 أيام، وجاء ذلك من خلال كاريكاتير بعنوان "مصر تنتخب الرئيس".
 
وتنطلق عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والتي من المقرر بدءها اليوم، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.
 
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.
 
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الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

مصر تنتخب

معرفة لجنة الانتخابات بالاسم

استعلام عن اللجنة الانتخابية




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