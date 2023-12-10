"الوطني الفلسطيني" يدعو أحرار العالم للضغط لوقف الإبادة الجماعية في غزة

أ ش أ

دعا المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الأحد، أحرار وشعوب العالم، من أجل الضغط على حكوماتهم لوقف جرائم الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي واستهداف المدنيين في قطاع غزة.



ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا شاملا على قطاع غزة والضفة الغربية؛ أسفر عن استشهاد قرابة الـ 18 ألف فلسطيني، ونحو 50 ألف جريح، غالبيهم من الأطفال وكبار السن والنساء، في حصيلة غير نهائية.



وحذر المجلس - في بيان ـ من انتشار الأوبئة والمجاعة وفقدان وتلوث مياه الشرب؛ الأمر الذي قد يتسبب في كارثة إنسانية بالقطاع.



ودعا المجلس، شعوب العالم للمُشاركة الواسعة في فعاليات التضامن مع الشعب الفلسطيني للضغط على حكوماتها لإلزام إسرائيل بوقف عدوانها، مُنددًا بـ"الفيتو" الأمريكي الذي أفشل إصدار مجلس الأمن الدولي قرارًا لوقف إطلاق النار في غزة، مُشيرًا إلى أن الولايات المتحدة شريك بحرب الإبادة والتطهير العرقي في غزة وتوفير الحصانة للاحتلال.