الهيئة الوطنية تجرى مكالمات "كونفرانس" مع رؤساء اللجان الفرعية بالانتخابات

كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

أجرى المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية لمتابعة تصويت المصريين بالداخل، مكالمات بالصوت والصورة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع رؤساء اللجان العامة بمختلف محافظات الجمهورية، ويمثلهم رؤساء المحاكم الابتدائية، وذلك قبل بدء المؤتمر الصحفي لمتابعة تفاصيل انتهاء التصويت باليوم الأول في الانتخابات الرئاسية.

وأكد رؤساء اللجان العامة خلال غرفة اتصالات بالصوت والصورة عبر تقنية الفيديو كونفرانس علي انتظام عمل اللجان العامة والفرعية في عملها باستقبال الناخبين، وانتظام سير عملية التصويت منذ التاسعة صباحا، وحتى غلق اللجان.

ووجه المستشار أحمد ببنداري، جميع القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية بضرورة التعاون مع كل من يحمل التصاريح الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات، سواء كانت تصاريح متابعة إعلامية وصحفية، أو ممثلو منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، وذلك لتيسير مهام عملهم وفق الضوابط التي أعلنتها الهيئة.

وبدأت إجراءات فتح اللجان الانتخابية فى انتخابات الرئاسة 2024، بحضور القضاة المشرفين عليها والبالغ عددها نحو 11 ألف و631 لجنة، مبكرا قبل الثامنة والنصف صباحا، حيث تأكد كل قاضى من رقم اللجنة التى يشرف عليها ملصق على الباب ثم معاينة سلامة أبواب اللجنة ونوافذها والإضاءة فيها ومحتوياتها من الداخل من صناديق وكبائن الاقتراع، والأدوات المكتبية من أقلام وأظرف.

وعقب ذلك يقوم القاضى والمعاونين بالادلاء بأصواتهم داخل اللجنة ثم البدء فى دخول الناخبين لمن يحق له التصويت فى هذه اللجنة ويعطى الأولوية باسبقية الحضور.

ولا تستغرق عملية التصويت الا دقائق معدودة لا تجاوز مدة 7 دقائق حيث يقوم الناخب بمعرفة لجنته والتوجه إليها ويعطى بطاقة الرقم القومي لرئيس اللجنة الذى يقوم بإثباته فى دفتر حضور الناخبين ويعطيه بطاقة اقتراع مختومة فى الظهر أو تحمل توقيع رئيس اللجنة، ويتوجه الناخب الى الستار حيث يجد قلم ومسند ويقوم باختيار مرشح واحد فقط من خلال وضع "علامة صح" أمام اسم ورمز المرشح الذى يرغب في اختياره ويطوى البطاقة نصفين ويضعها فى صندوق الاقتراع.

ويعود الناخب إلى رئيس اللجنة حيث يوقع فى دفتر الانتخاب ويغمس إصبعه فى الحبر الفوسفورى ويتسلم بطاقته ويخرج ليدخل ناخب آخر بدلا منه.

وتستمر عملية التصويت حتى التاسعة مساء، وتتابع الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى كافة تفاصيل اليوم الأول من التصويت من خلال غرفة عمليات الهيئة برئاسة المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، حيث تتلقى كافة الاستفسارات سواء من القضاة أو الموظفين المعاونين أو من المواطنين الناخبين.