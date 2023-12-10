الناخبون يواصلون الإدلاء بأصواتهم خلال الفترة المسائية بأسوان.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

واصل الناخبون بمحافظة أسوان الإقبال على صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة، وذلك خلال الفترة المسائية قبل وقت قليل من إغلاق الصناديق فى اليوم الأول من الانتخابات والتى تستمر حتى 12 ديسمبر الجارى.

يشار إلى أن محافظة أسوان تضم 254 لجنة فرعية تم تجهيزهم داخل 223 لجنة رئيسية، وبلغ عدد الناخبين بمحافظة أسوان نحو مليون و89 ألف و664 ناخباً، موزعين على 8 أقسام ومقرات انتخابية عامة، وهي "قسم أول أسوان، وقسم ثان أسوان، ومراكز أسوان وأبوسمبل ودراو ونصر النوبة وكوم أمبو وإدفو".