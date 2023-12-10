المعمل الجنائى يحدد مصير صاحب محل صيد لاتهامه بتصنيع أسلحة

كتب أحمد إسماعيل

كلفت النيابة العامة بالجيزة خبراء المعمل الجنائي ب مصلحة الطب الشرعى بفحص المضبوطات في واقعة القبض على صاحب محل صيد، لاتهامه بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بمنطقة بولاق الدكرور.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وطلبت بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

تمكنت الأجهزة المختصة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة "بدون ترخيص" بالجيزة، حيث أكدت المعلومات وااتحريات قيام صاحب محل أدوات صيد "له معلومات جنائية" - مقيم بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية أسفل العقار سكنه بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته 15 طبنجة معدلة – أجزاء وقطع غيار التصنيع – أدوات التصنيع – 4 مسدس صوت – 10 بنادق ضغط هواء وعدد من الطلقات)، وبمواجهته أقر بحيازته للأسلحة النارية بقصد الإتجار.