المصريون يضعون أحلامهم فى صناديق الرئاسة.. غدا فى اليوم السابع

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الإثنين، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: المصريون يضعون أحلامهم فى صناديق الرئاسة

واقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:

المصريون يضعون أحلامهم فى صناديق الرئاسة.. مصر تتحدث عن نفسها فى طوابير التصويت.. الشعب يسطر ملحمة فى انطلاق الانتخابات.. الهيئة الوطنية: إقبال تاريخى غير مسبوق ولجان الوافدين الأكثر كثافة.. والمتحدة للخدمات الإعلامية: نتعامل مع كل الحملات بحيادية تامة



الوطنية للانتخابات: انتظام اللجان منذ التاسعة صباحا وتأخر 376 لجنة فقط لمدة دقائق.. وطوابير المواطنين أمام مراكز الاقتراع تزين المشهد الانتخابى



«الهيئة الوطنية»: لجان الوافدين الأعلى كثافة.. والهيئة تسهل على المكفوفين بطريقة «برايل» وإشارات لذوى القدرات السمعية



الرئيس السيسى يدلى بصوته فى لجنته بمصر الجديدة.. فريد زهران يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بالمقطم.. حازم عمر يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية.. عبدالسند يمامة يطالب الناخبين بـ «حسن الاختيار»

المتحدة للخدمات الإعلامية: نتعامل مع كل الحملات الانتخابية بحيادية تامة



بشهادة المنظمات الحقوقية: إقبال كثيف فى أول يوم للتصويت

بطاقات تصويت بطريقة «برايل» تيسيرا على ذوى الهمم



يوم عيد فى كل المحافظات.. النساء وكبار السن أبطال اليوم الأول من السباق.. طالب الجامعات المغتربون يلبون نداء المستقبل.. زحام من العمال والحرفيين ومسيرات بالسيارات والخيول والأعلام.. وهتافات «تحيا مصر» عنوان المشهد.. 528 صحفيا أجنبيا يتابعون الاقتراع.. ولا ملاحظات سلبية من الصحافة العالمية

حملة المرشح عبدالفتاح السيسى: رصدنا حضورا مميزا للمرأة والشباب.. حملة المرشح حازم عمر: لم نتلق أى شكاوى تخص العملية الانتخابية.. حملة المرشح فريد زهران: نعمل جميعا من أجل مصلحة البلاد.. حملة المرشح عبدالسند يمامة: الإقبال جيد ولا خروقات أثناء التصويت





