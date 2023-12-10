المرأة تتقدم صفوف الناخبين فى أول أيام الانتخابات الرئاسية بـ15 مايو.. صور

كتب حسام الشقويرى

منذ الساعات الأولى لبدء الانتخابات الرئاسية شهدت اللجان الانتخابية بمدينة 15 مايو وبخاصة مقر لجنة مدرسة أحمد زويل بالمجاورة 13 توافد الناخبات بأعداد كبيرة أمام مقر الاقتراع رافعين أعلام مصر ومرددين هتافات "تحيا مصر " للتأكيد على حقهم فى المشاركة السياسية واختيار من يمثلهم لقيادة مصر فى المرحلة المقبلة فيما اصطحب بعض السيدات أبنائهم فى مراحل سنية مختلفة لمشاركتهم أثناء عملية التصويت.

ونبرة صوت حماسية أكدت منى عبد الرشيد أحدى السيدات المشاركات فى التصويت بلجنة الانتخابات أنها شاركت فى جميع الانتخابات السابقة وكثيرا ما تشجع أصدقائها وجيرانها على ممارسة حقهم الانتخابى وأن المرحلة الحالية تتطلب مشاركة الجميع والمرأة قبل الرجل وأضافت زميلتها سيدة محمد التى حملت ابنها صاحب الأربع سنوات بين ذراعيها أنه سبب نزولها للتصويت فهى ترغب فى مستقبل أفضل له وأخوته وجميع أطفال مصر.

ولم يقتصر الوجود على الشابات حيث تقدمت الحاجة نادية صاحبة الـ65 عاما صفوف الناخبات مستندة لعكازها المعدنى وهى تهتف تحيا مصر وتشير إلى صفوف الناخبات وتقول "الصعب عدى واللى جاى كله خير "

وانطلقت فى تمام التاسعة من صباح اليوم الأحد، أعمال التصويت فى لجان الانتخابات 2024، فى 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية.

ودعى المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المصريين بالتصويت فى مارثون الانتخابات الرئاسية داخل مصر مؤكدا بأنه على ثقة فى وعى الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة المصرية الأصيلة فى كل مدن مصر وقراها باستكمال ما بدأه أبناؤنا فى الخارج.

وأكد على ثقته المواطن المصرى فى أداء الواجب الوطنى والحق الدستورى فى الاستحقاق الانتخابى الأهم وهو اختيار رئيس البلاد للسنوات الست القادمة.

ووافقت الهيئة الوطنية للانتخابات لعدد 24 سفارة لمتابعة الانتخابات الرئاسية وتم تسجيل 67 دبلوماسيًا منها لأعمال المتابعة، وتم اعتماد 14 منظمة دولية بعدد 220 متابع، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدنى محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و340 متابعا لها.

ووصل عدد المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وانتخابات الرئاسة 2024 هى خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.







