المدير التنفيذي لغرفة الطباعة يدلى بصوته فى الانتخابات ويؤكد: لاستمرار مسيرة البناء

كتب إسلام سعيد

أدلى المهندس عاطف عبد الرحمن، المدير التنفيذي لغرفة الطباعة والتغليف في اتحاد الصناعات، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكداً أن الانتخابات الرئاسية تعكس الإحساس الشعبي والوعي الكبير لدي مختلف فئات المجتمع بأهمية الحفاظ على المكتسبات من الأمن والاستقرار، ويكشف حرص المواطنين على استمرار البناء والتنمية التي قامت بها الدولة على مدار السنوات الماضية.

وقال المدير التنفيذي لغرفة الطباعة عقب التصويت في الانتخابات إن المشاركة الكبيرة من الشباب والمرأة وذوي الهمم والرجال والشيوخ والمرأة يعطي رسالة بأننا على قلب رجل واحد ونقف صفا واحدا حبا في وطننا واستقراره والحفاظ علي أمنه ومستقبله وسعي الجميع لاستكمال مسيرة مصر للبناء وتحقيق النهضة الحقيقة الشاملة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.