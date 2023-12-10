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القس كاراس لمعى: اليوم عرس ديمقراطى ومظاهرة فى حب مصر والسيسى

الأحد، 10 ديسمبر 2023 07:50 م
القس كاراس لمعى: اليوم عرس ديمقراطى ومظاهرة فى حب مصر والسيسى القس كاراس لمعى اثناء الادلاء بصوته
كتب محمد تهامى زكى - فاطمة محفوظ

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أعرب القس كاراس لمعي مندوب اللجنة الباباوية للعلاقات العامة للمجمع المقدس، عن سعادته بسير العملية الانتخابية والعرس الديموقراطي التي تشهده البلاد خلال الانتخابات الرئاسية المصرية 202‪4 مؤكدا أن هذا اليوم هو يوم غير مسبوق في مصر ولم أشاهد عرسا انتخابيا مثل اليوم، مشيرا إلى أن هناك بعض اللجان الكروت الانتخابية خلصت لديهم بعد 4 ساعات عمل. 
 
القس كاراس لمعي في الانتخابات
القس كاراس لمعي في الانتخابات

القس كاراس لمع في الانتخابات
القس كاراس لمع في الانتخابات
وأضاف القس في تصريحات لليوم السابع، خلال مروره على لجنة مدرسة رمسيس التجريبية للغات في منطقة الجمالية، أن جميع اللجان التي مررنا عليها اليوم كانت بمثابة مظاهرة في حب السيد عبد الفتاح السيسي وحب مصر، وكان هناك ازدحاما غير طبيعا وغير مسبوقا، مشيرا إلى أن هناك ناخبين انتظروا أكثر من ساعتين للتصويت. 
 
وتابع القس كاراس أن الناس أصبحت مستنيرة واصبحت تعرف من يصلح للفترة الحرجة التي تمر بها مصر ومن أصبح لديه خبرة في إدارة الدولة.
 
القس كاراس لمعى اثناء الادلاء بصوته
القس كاراس لمعى اثناء الادلاء بصوته
 
تُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.
 
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم  والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.
 
ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.
 
 وحرصت الهيئة الوطنية للانتخابات في اختيار مقار لجان الاقتراع الفرعية على مراعاة متطلبات كبار السن وذوي الإعاقة والتيسير عليهم في عملية التصويت، وعدم تكبيدهم أي مشقة أو عناء، كاشفًا أن  الهيئة وضعت إرشادات مكتوبة في كافة لجان الاقتراع لذوي الإعاقة السمعية لتسهيل عملية الاقتراع عليهم، كما أنها اعتمدت بطاقات التصويت بطريقة "برايل" للتسهيل على الناخبين المكفوفين.
 
واستحدثت الهيئة الوطنية للانتخابات لجان اقتراع للوافدين والمغتربين بين المحافظات، بعدما تلقت العديد من الطلبات والاستفسارات بهذا الشأن، مشيرا إلى أن تلك اللجان ستشمل المناطق الصناعية والسياحية وجميع المحافظات التي بها تجمعات من المغتربين، لتمكين الناخبين من خارج الموطن الانتخابي من الإدلاء بأصواتهم وإعمال حقوقهم الدستورية.
 
ووجهت الهيئة الوطنية للانتخابات الدعوة لجميع البعثات الدبلوماسية المعتمدة داخل مصر، لمتابعة العملية الانتخابية، مشيرا إلى أنه تقدم بالفعل إلى الهيئة 24 سفارة وتسجيل 67 دبلوماسيًا منها لأعمال المتابعة، مؤكدًا أن تم اعتماد 14 منظمة دولية ستشارك فى أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وأن عدد المتابعة الذين صدرت لهم تصاريح بهذا الشأن عن تلك المنظمات بلغ 220 متابعا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدنى محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و340 متابعا لها.

 







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