القس كاراس لمعى: اليوم عرس ديمقراطى ومظاهرة فى حب مصر والسيسى

كتب محمد تهامى زكى - فاطمة محفوظ

أعرب القس كاراس لمعي مندوب اللجنة الباباوية للعلاقات العامة للمجمع المقدس، عن سعادته بسير العملية الانتخابية والعرس الديموقراطي التي تشهده البلاد خلال الانتخابات الرئاسية المصرية 202‪4 مؤكدا أن هذا اليوم هو يوم غير مسبوق في مصر ولم أشاهد عرسا انتخابيا مثل اليوم، مشيرا إلى أن هناك بعض اللجان الكروت الانتخابية خلصت لديهم بعد 4 ساعات عمل.



القس كاراس لمعي في الانتخابات



القس كاراس لمع في الانتخابات

وأضاف القس في تصريحات لليوم السابع، خلال مروره على لجنة مدرسة رمسيس التجريبية للغات في منطقة الجمالية، أن جميع اللجان التي مررنا عليها اليوم كانت بمثابة مظاهرة في حب السيد عبد الفتاح السيسي وحب مصر، وكان هناك ازدحاما غير طبيعا وغير مسبوقا، مشيرا إلى أن هناك ناخبين انتظروا أكثر من ساعتين للتصويت.

وتابع القس كاراس أن الناس أصبحت مستنيرة واصبحت تعرف من يصلح للفترة الحرجة التي تمر بها مصر ومن أصبح لديه خبرة في إدارة الدولة.



القس كاراس لمعى اثناء الادلاء بصوته