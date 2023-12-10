العضو المنتدب التنفيذى لشركة مترو الأنفاق يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

كتب سيد الخلفاوى

أدلى المهندس على الفضالي، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مترو الأنفاق بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 صباح اليوم داخل مقر لجنة المغتربين داخل محطة السكة الحديد بشبرا الخيمة، حيث أكد الفضالي أن الإقبال على التصويت يؤكد مدى إدراك الناخبين بأهمية مشاركتهم الإيجابية في الانتخابات الرئاسية التي تعتبر حقاً دستورياً وواجباً وطنياً على كل مصري لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.

وأكد الفضالي سهولة سير العملية الانتخابية ونزاهتها كما قدم التحية والشكر والتقدير للقائمين على العملية الانتخابية من أعضاء الهيئات القضائية والهيئة الوطنية للانتخابات والقائمين على عمليات التأمين من رجال الجيش والشرطة وكافة الجهود المبذولة لإخراج هذا العرس الانتخابي بأفضل صورة، ودعا العضو المنتدب المواطنين للنزول بكثافة للإدلاء بأصواتهم لتقديم صورة للعالم أجمع تؤكد وعى المصريين وتحملهم المسئولية وإرادتهم الحرة في الاختيار لمواجهة كافة التحديات، لافتاً إلى أن الانتخابات الرئاسية أهم خطوات بناء الوطن الحقيقي كما يريد أبناؤه.

وتشهد الانتخابات الرئاسية 2024 تنوعا سياسيا للمرشحين للانتخابات الرئاسية، حيث شملت أربعة مرشحين، وهم المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، وهو رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ومن أبرز مؤسسى الحركة المدنية الديمقراطية، التى تُعد أكبر كتلة للأحزاب المعارضة فى مصر، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، رئيس حزب الوفد، أعرق الأحزاب الليبرالية المصرية وأقدم الأحزاب فى مصر على الإطلاق، والمرشح حازم عمر، رمز السلم، رئيس حزب الشعب الجمهورى، وهو ثانى أكبر الأحزاب المصرية تمثيلًا فى مجلس النواب.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، ويوم 18 ديسمبر لإعلان نتيجة الانتخابات.