الصحة العالمية تنشر صور أطفال غزة بعد تعافيهم بالمستشفيات المصرية لأول مرة

كتبت أمل علام

تنشر منظمة الصحة العالمية، لأول مرة صور وفيديوهات للأطفال الرضع القادمين من غزة، والذين يتم علاجهم في المستشفيات المصرية، بعد تعافيهم واستجابتهم للعلاج.



احدى العاملين الصحيين تحمل طفل فلسطينى اثناء تلقيه الرعاية فى مصر

وقالت منظمة الصحة العالمية، إنها تشعر بالذعر من استمرار الهجمات على الرعاية الصحية في جميع أنحاء قطاع غزة، كما تشعر بقلق بالغ بشأن السلامة الفورية للمرضى والعاملين الصحيين وغيرهم من المتبقين في مستشفى العودة، موضحة، أن مستشفى العودة شمال غزة ما زال محاصرا منذ 5 ديسمبر، والهجمات على مرافق الرعاية الصحية في غزة ما زالت مستمرة، وذلك وفقا لما نشره موقع منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.



الاطفال فى الحضانات

وتقصف قوات الاحتلال برًا وبحرًا وجوًا على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي لم يتم الإعلان عن تمديدها.



روبرت هولدن منسق الطوارئ بالصحة العالمية مع فريق الاطباء المصرى

وسمحت الهدنة - التي استمرت 7 أيام- بتبادل محتجزين في غزة بأسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر، وكذلك بشأن سلامة المرافق الصحية والموظفين والمرضى في جميع أنحاء قطاع غزة.



فريق منظمة الصحة العالمية مع طاقم الاطباء

وكان قد قام فريق منظمة الصحة العالمية بزيارة مستشفى القاهرة بالعاصمة الإدارية للاطلاع على صحة الأطفال وشكر موظفي المستشفى على تفانيهم ودعمهم في رعاية الأطفال.

افتتح المستشفى المتطور منذ 6 أشهر فقط ويستمر في استقبال الأطفال في حالة خطيرة من غزة، كما أنها مجهزة بشكل جيد ومستعدة لاستقبال البالغين من غزة قريباً الذين يعانون من إصابات مرتبطة بالحرب.

وقالت المنظمة، إن هذا جزء من استجابة وطنية من قبل مصر لدعم الاحتياجات الصحية للسكان في غزة، تم تجهيز أكثر من 30 مستشفى في جميع أنحاء مصر لاستقبال المرضى الذين تم إجلاؤهم.

التقى روبرت هولدن، منسق الطوارئ لمنظمة الصحة العالمية، ببعض الأطفال الذين ساعدوا هو وموظفو منظمة الصحة العالمية في إخلائهم من مستشفى الشفاء شمال غزة في 19 نوفمبر كجزء من مهمة تقودها منظمة الصحة العالمية، يظهر الأطفال، الآن في مصر، بصحة جيدة، حيث يتعافون بشكل جيد، مضيفة، إنه في حين أن هؤلاء الرضع لديهم الآن فرصة لمستقبل مشرق، فإن منظمة الصحة العالمية تشعر بالقلق بشأن المزيد من الأطفال داخل غزة الذين يواجهون تحديات مماثلة الذين ولدوا وأولئك الذين سيستمرون في الولادة، أكثر من 50 ألف امرأة حامل حاليا في غزة.

وكان الدكتور ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، جزءاً من فريق منظمة الصحة العالمية الذي زار مستشفى العاصمة الإدارية في مصر مؤخرا، حيث يوجد حالياً 12 من الرضع الذين تم إجلاؤهم من مستشفى الشفاء شمال غزة تحت الرعاية.