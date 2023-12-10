الشرطة تساعد سيدة من ذوى الهمم للتصويت فى الانتخابات بالإسماعيلية.. فيديو

الإسماعيلية- صبرى غانم- عبد الحليم سالم

استجابت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، لطلب إحدى السيدات من ذوي الهمم في المحسمة القديمة، وذلك لتوصيلها إلى اللجنة الانتخابية للإدلاء بصوتها فى الانتخابات الرئاسية، وقامت الأجهزة الأمنية بنقلها من منزلها للجنة للإدلاء بصوتها في الانتخابات في لجنة المحسمة الاعدادية بالقصاصين.

ثم قامت الشرطة بغعادتها لمنزلها مجددا بعد التصويت، وقدمت السيدة الشكر للأجهزة الامنية واهتمام الدولة بذوي الهمم.

وشهدت اللجان الانتخابية بمحافظة الإسماعيلية، إقبالًا كبيرًا من جانب الناخبين الذين احتشدوا أمام المقار؛ حرصًا على الإدلاء بأصواتهم.

و فتحت اللجان الانتخابية في محافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، أبوابها والمجهزة داخل 184 مقرًا انتخابيًا على مستوى مراكز ومدن المحافظة؛ لاستقبال نحو 963 ألفا و273 ناخبا وناخبة، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في الفترة من 10 حتى 12 ديسمبر الجاري، من بينهم 10 مقرات مخصصة للوافدين داخل مراكز محافظة الإسماعيلية.