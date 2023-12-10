الشرطة النسائية تساعد الناخبات وكبار السن خلال المشاركة فى الانتخابات.. صور

الشرقية -فتحية الديب

تبذل الشرطة النسائية مجهودًا كبيرًا لمساعدة الناخبات وكبار السن للمشاركة والإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية داخل اللجان الانتخابية ، حيث تم توفير كراسى متحركة للمرضى وكبار السن لتسهيل وصولهم للجان.

فيما شهدت اللجان إقبالا كثيفا من جانب المواطنين وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

فيما يبلغ إجمالى عدد الناخبين بمحافظة الشرقية 4 ملايين و699 ألفا و932 ناخبا وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية للإدلاء بأصواتهم أمام 980 مركزا انتخابيا بنطاق دائرة المحافظة، يستوعب 1016 لجنة فرعية من بينهم 10 لجان للوافدين، موزعين بمدن العاشر من رمضان وبلبيس والزقازيق والصالحية الجديدة وفاقوس، ويشرف عليها 1150 من أعضاء الهيئات القضائية يعاونهم 4500 من الموظفين المنتدبين من الهيئات القضائية والوحدات المحلية ومديريات الخدمات.