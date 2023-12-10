السيدات وكبار السن وعمال النظافة يتصدرون مشهد الانتخابات فى العجوزة

كتب أحمد حسن

تصدر مشهد الانتخابات في العجوزة كل من السيدات كبار السن وعمال النظافة والذين حرصوا مبكرا علي الذهاب للجان الاقتراع لممارسة حقوقهم الدستوريه والمشاركة في الانتخابات.

وأمام عدد من لجان الانتخابات حرصن السيدات وخاصة كبار السن في الحضور مبكرا، والاصطفاف أمام اللجان، في منطقة العجوزة، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية .

ومن هؤلاء السيدات من استعانت بالعكاز ومنهم من أصطحبن أبنائهم، ومنهم من جاء برفقة أزواجهم كبار السن، والبعض قام بمساعدتهن رجال الشرطة للوصول للجان الانتخابية .

وقالت حكمت السيد، أنها لم تستطع النوم طوال من أجل الحضور الي اللجنة الانتخابية، موضحة أن أبنائها خارج مصر، وحرصت علي الخروج مبكرا حتي تصل الي اللجنة وتدلي بصوتها في الانتخابات .

ودعت السيدة حكمت، كافة الشباب في مصر بسرعه الذهاب للجان الانتخابية للمشاركة والإدلاء باصواتهم حفاظا علي مصر، أم الدنيا، وقالت إن المشاركة واجب وطني علي كل مصري.

في الوقت نفسه حرص عدد من عمال النظافة علي الذهاب للجان الاقتراع بالعجوزة وذلك لممارسة حقهم والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، ومنهم من يرتدي زي العمل، ومنهم من يرتدي جلباب .

وأكد عدد من العمال أنهم حرصوا علي المشاركة في الانتخابات الرئاسية، لأنه واجب علي كل مصري، للحفاظ علي مصر وقوتها بين الدول، وأوضحوا أنهم طلبوا من رئيسهم الذهاب للانتخابات، ولم يتردد ووافق علي الفور.