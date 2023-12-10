السفير أحمد أبو زيد يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بمدرسة الأوقاف بالعجوزة

كتب أحمد جمعة

أدلى السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية مدير إدارة الدبلوماسية العامة بصوته فى مدرسة الأوقاف الثانوية بنات بالعجوزة.

وانتظمت عملية التصويت بمختلف اللجان الانتخابية بمحافظة الجيزة منذ التاسعة صباحاً فى أول أيام انتخابات الرئاسة المصرية 2024 ، واسط إقبال ملحوظ من الناخبين على الإدلاء بأصواتهم.

السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية

وفي الساعات الأولى من الانتخابات، أدلي كافة المرشحين في الانتخابات بأصواتهم كل حسب لجنته ، حيث أدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، المرشح الأوفر حظاً بصوته في تمام التاسعة صباح اليوم ، فور بدء التصويت، فيما أدلي المرشح عبد السند يمامة بصوته أمام لجنة مدرسة بدر بمنطقة الدقي في محافظة الجيزة، أما المرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري بصوته في لجنته بمدرسة سيزا نبرواي بالقاهرة الجديدة ، في حين صوت المرشح فريد زهران داخل مقر لجنة المقطم الثانوية بنين.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، ويوم 18 ديسمبر لإعلان نتيجة الانتخابات.

ووفرت محافظة الجيزة عددا من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن وعمل مظلات ومبردات مياه ومراجعة وسائل الإطفاء بالمراكز الانتخابية واللجان العامة بمعرفة الحماية المدنية.