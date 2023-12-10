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..وتؤكد: واجب وطنى..

الرئيس التنفيذي لصندوق "الإسكان الاجتماعي" تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية

الأحد، 10 ديسمبر 2023 05:36 م
الرئيس التنفيذي لصندوق "الإسكان الاجتماعي" تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي
كتب أحمد حسن

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أدلت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بصوتها في الانتخابات الرئاسية، وذلك بمقر لجنتها الانتخابية بمدرسة الشيخ زايد الثانوية بنات.
 
وأكدت مي عبد الحميد أن المشاركة في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 واجب وطني على كل مصري ومصرية، وحق دستوري يجب الحرص علي الالتزام به، خصوصًا في ظل ما تشهده المنطقة من أزمات ومصاعب.
 
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وأوضحت أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري نجح خلال السنوات من 2014 حتى 2023 في طرح مليون وحدة سكنية للمواطنين منخفضي الدخل، بهدف بناء مجتمعات عمرانية متكاملة وطرح وحدات سكنية بشروط ملائمة للمواطنين بما يضمن لهم حياة كريمة.
 
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