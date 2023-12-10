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الحبس 5 سنوات لاستخدام وسائل الترويع بقصد التأثير فى سلامة إجراء الانتخابات

الأحد، 10 ديسمبر 2023 02:00 ص
الحبس 5 سنوات لاستخدام وسائل الترويع بقصد التأثير فى سلامة إجراء الانتخابات الانتخابات الرئاسية
كتبت نورا فخرى

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ساعات قليلة تفصلنا علي انطلاق تصويت المصريين بالداخل في الانتخابات الرئاسية 2024، الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام بدءاً من 10 ديسمبر وحتى 12 ديسمبر 2023، وذلك تحت إشراف قضائي كامل، فى إطار من المتابعة من جانب وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية.

وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتضم قائمة المرشحين فى  انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

 






عبد الفتاح السيسي

عبد السند يمامة

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الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية 2024

التصويت في الانتخابات الرئاسية



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