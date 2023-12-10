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الحاجة كاملة.. كبار السن يشاركون فى الانتخابات بالعريش

الأحد، 10 ديسمبر 2023 03:19 م
الحاجة كاملة.. كبار السن يشاركون فى الانتخابات بالعريش الحاجة كاملة
شمال سيناء - محمد حسين

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شهدت لجان الانتخابات بشمال سيناء، مواصلة حرص كبار السن على المشاركة والحضو، روكان بينهم السبعينية الحاجة كاملة محمد التي وصلت مستندة على اثنتين من بناتها.
 
وقالت، إنها طلبت من أسرتها أن تشارك لأنها تعرف معنى أن يكون صوتها مؤثرا في اختيار رئيس مصر القادم.
 
وأضافت، أنها سعيدة بمشاركتها ودائما حرصها على ممارسة كل استحقاق لها. 
 
ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح حازم عمر، رمز السلم.
 
وتضم محافظة شمال سيناء، 6 مراكز انتخابية و11 دائرة انتخابية، و40 مقرا، بعدد أصوات انتخابية 299 ألفا و32 صوتا.
 
وانتهت الأجهزة التنفيذية بمحافظة شمال سيناء، من كافة الاستعدادات للعملية الانتخابية وفقًا لتعليمات اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، حيث تم توفير مولدات احتياطية للكهرباء لتشغيلها في حالة الطوارئ، ونظافة وإنارة محيط اللجان الانتخابية، وتوفير سيارات إسعاف في محيط اللجان ونقاط طبية، بالإضافة إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، تضم مندوبين من جميع المديريات والجهات المعنية للعمل طوال أيام الانتخابات، بجانب تشكيل غرف عمليات فرعية بمجالس المدن وغرفة في مديرية التربية والتعليم لمتابعة انتظام العملية الانتخابية، وتوفير مقاعد لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والحالات المرضية، إلى جانب توفير مقاعد متحركة أمام اللجان لذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى.
 
الحاجة كاملة .. كبار السن يشاركون فى الانتخابات بالعريش
الحاجة كاملة .. كبار السن يشاركون فى الانتخابات بالعريش

 







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