"الجزر الأصفر منور بالغيطان".. انطلاق موسم الحصاد فى الشرقية.. فيديو وصور

الشرقية- فتحية الديب

وسط أجواء مبهجة وزغاريد عاملات اليومية، إنطلق موسم حصاد الجزر الأصفر بغيطان محافظة الشرقية، فرحة ببدء موسم حصاد الذهب الأصفر بغيطان محافظة الشرقية، التى لا ينقطع من أرضها الخير، ويتهافت التجار على شرائه من مزارعى الشرقية فى الحقول، وفى موسم الجزر تنشط فرص العمل خاصة لربات المنازل وكبار السن.

وقال أدهم أبو مشرى تاجر جزر من أبناء محافظة القليوبية، إنه يعمل فى تجارة الجزر أبا عن جد، ويشترى محصول الجزر من المزارعين حسب المواسم الزراعية، حيث يقوم بالتعاقد على شراء المحصول من الغيطان ويتولى بأنفاره طريقة التقليع وتجهيز الجزر وإعداده لعملية البيع أو طرحه بالسوق المحلى، منوها أنه يفخر بأنه يتعيش وأسرته من خير محصول الجزر، حيث كان فى صباه عامل باليومية ثم أكرمه الله من التجارة فى محصول الجزر، لافتا أنه محصول موسمى، ويتنقل معه من محافظة إلى أخرى فى عملية الحصاد التى تبدأ فى محافظة القليوبية أولا ثم المنوفية وتعقبها البحيرة ثم الشرقية ثم بنى سويف والمنيا بمحافظات الصعيد.

وأردف: أن محصول الجزر تستغرق زراعته فى الحقول من 90 إلى 120 يوما، وبعدها يعد جاهزا لعملية الحصاد، وأن المنزرع فى حقول الشرقية النوع الياباني الذى يستخدم فى عمل المربى، ويغزو السوق المحلى، وأنه يقوم بشراء مساحات مزروعة بالجزر وبعدها يجهزها للبيع، وأن النوع المتداول بحقول الشرقية هو الجزر الياباني الذى يصلح للأكل طازجا لاحتوائه على نسبة من السكر.

وأوضح أن الجزر يمر بمراحل عديدة من تقليع وغسيل وتعبأ فى أجولة من البلاستيك ثم التحميل فى السيارات، وكل ذلك يكفله ماديا، موضحا أن الفدان قد يصل المحصول فيه إلى 400 شيكارة وزن 50 كليو، ويعد جزر الشرقية من أفضل أنواع الطقس نظرا لعوامل الطقس.



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حصاد-الجزر-بالشرقية-(3)



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فرحة-المزارعين-بانطلاق-موسم-الحصاد-(1)



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فرحة-المزارعين-بانطلاق-موسم-الحصاد-(3)



فرحة-المزارعين-بانطلاق-موسم-الحصاد-(4)



فرحة-المزارعين-بانطلاق-موسم-الحصاد-(5)