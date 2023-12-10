البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 1.5 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 24741 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 29640 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 10516 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.14% ليصل إلى مستوى 5346 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 7755 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 6724 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: الدولية للمحاصيل الزراعية، والعربية المتحدة للشحن والتفريغ، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، والاستثمار العقاري العربي-اليكو، وأطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، ومصر بني سويف للأسمنت.

كما أعلنت شركتا المتحدة للإسكان والتعمير، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، شراء الأولى عدد 433.9 ألف سهم خزينة خلال جلسة يوم الخميس الماضي، وبذلك يصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 6.12% من أسهم رأس المال، وشراء الثانية 213 ألف سهم.

وتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات ابن سينا فارما، والمجموعة المصرية العقارية، وركاز القابضة للاستثمارات المالية عدد 100 ألف سهم، 300 ألف سهم، 61 سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركتي العبوات الطبية، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية عدد 56.8 ألف سهم، 134.9 ألف سهم، على التوالي.

وباع مجلس إدارة شركات العربية للصناعات الهندسية، وبالم هيلز للتعمير، والأهلي للتنمية والاستثمار، والنعيم القابضة للاستثمارات، والدولية للأسمدة والكيماويات عدد 150 ألف سهم، 600 ألف سهم، 447.5 ألف سهم، 400 ألف سهم، 5 آلاف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي) 10 آلاف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات المالية والصناعية المصرية، والنعيم القابضة للاستثمارات، والمطورون العرب القابضة، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وفتنس برايم للأندية الصحية عدد 187.1 ألف سهم، 20 ألف سهم، 320 ألف سهم، 143.9 ألف سهم، 220 ألف سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والعربية لحليج الأقطان، ومصر لصناعة الكيماويات، والمجموعة المصرية العقارية، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، عدد 8460 سهم، 160 ألف سهم، 451.4 ألف سهم، 1895 سهم، 5 ملايين سهم، 1.5 مليون سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركتي برايم القابضة للاستثمارات المالية، ومستشفى النزهة الدولي عدد 1.1 مليون سهم، 122.4 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت الشركة العربية لحليج الأقطان، شراء المساهم شركة أورينت تورز للقرى والفنادق السياحية عدد 451.4 ألف سهم بسعر 5.015 جنيه بقيمة إجمالية 2.3 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 0.32% إلى 0.49%، ونفذت الصفقة من خلال شركة بلتون لتداول الأوراق المالية.

في سياق منفصل قالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إن الشركة وقعت عقد نهائي مع شركة أم جي للتخطيط العمراني لتطوير منطقة إسكان متكامل الخدمات بمساحة حوالي 77.19 فدان بمدينة هليوبليس الجديدة بشمال الحيين العاشر والحادي عشر، بإجمالي إيرادات متوقعة بنسبة 32.1% بمبلغ 3.4 مليار جنيه بحد أدنى مضمون وذلك خلال 14 عامًا.

في نفس الصدد قالت الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ، إن الجمعية العامة غير العادية للشركة وافقت على حل الشركة، وتعيين الدكتور عبد الرسول عبد الهادي عبد الرسول مصفيًا قانونيًا بأتعاب شهري وقدره 20 ألف جنيه، وتكون مدة التصفية 6 أشهر من تاريخ صدور قرار الجمعية، وعلى المصفي تقديم خطة زمنية للعرض على المساهمين خلال 3 أشهر من صدور قرار التصفية بكافة الأعمال اللازمة لإنهاء التصفية والمخطط الزمني لإنهائها.