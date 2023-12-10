البورصة: تنفيذ صفقة على شركة أوسديو للاستثمار العقارى بقيمة 8.25 مليون جنيه

كتب هانى الحوتى

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة أوسديو للاستثمار العقاري خلال جلسة تداول اليوم الأحد بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 33 ألف سهم بقيمة 8.25 مليون جنيه، وصفقة على شركة مصر لصناعة الكباسات بحجم تداول 25 ألف سهم بقيمة 4.25 مليون جنيه، وصفقة على شركة أ.دي.آي للتنمية السياحية والعقارية بحجم تداول 38.7 ألف سهم بقيمة 3.5 مليون جنيه.

وحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 1.022 مليون سهم بقيمة 20.8 مليون جنيه عبر تنفيذ 54 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 3.4 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 37 مليار جنيه عند مستوى 1.626 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.4 مليار ورقة مالية بقيمة 3.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 137.2 ألف عملية لعدد 207 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 93.9% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.14%، والعرب على 0.96%، واستحوذت المؤسسات على 15.31% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 84.68%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 31.3 مليون جنيه، 966.4 ألف جنيه، 1.9 مليون جنيه، 30.8 مليون جنيه، 26.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين للشراء بقيمة 91.5 مليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 24189 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 29034 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 10299 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.74% ليغلق عند مستوى 5194 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 7547 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 6643 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 1420 نقطة.