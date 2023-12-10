اليوم السابع
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الأنبا بيشوى مطران أسوان يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

الأحد، 10 ديسمبر 2023 06:05 م
الأنبا بيشوى مطران أسوان يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية الأنبا بيشوى مطران أسوان يدلى بصوته
أسوان - عبد الله صلاح

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أدلى الانبا بيشوي مطران أسوان وتوابعها، وعدد من الآباء الكهنة بابراشية أسوان، بصوته فى الانتخابات الرئاسية، بمقر لجنة اسوان الفنية التجارية بطريق العقاد بمدينة أسوان.

وفى سياق متصل، احتشد المئات من أبناء الكنيسة بأسوان، بمقر كتدرائية رئيس الملائكة بأسوان، استعدادا للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، من خلال حافلات وأتوبيسات تم تخصيصها أمام مقر الكتدرائية.
 
وأنطلق المشاركون في مسيرة وطنية، حملوا خلالها اعلام مصر ورددوا الهتافات الوطنية حتي وصلوا الي مقار اللجان الانتخابية حيث اصطفوا بالطوابير للادلاء باصواتهم والمشاركة في الاستحقاق الدستوري والعرس الانتخابي الخاص بانتخابات الرئاسة المصرية 2024.
 
يذكر أن محافظة أسوان تضم 254 لجنة لإنتخابات الرئاسة، من بينها 12 لجنة مخصصة للوافدين من خارج المحافظة وتستمر الانتخابات الرئاسية خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجارى.
 
 
 

 







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