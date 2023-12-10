الأمين العام للناتو يرحب بمساهمات لوكسمبورج في الحلف ودعمها لأوكرانيا

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أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي (ناتو) ينس ستولتنبرج عن شكره لدولة لوكسمبورج لمساهماتها في الحلف ، بما يتضمن مشاركتها في مجموعة القتال المتعددة الجنسيات التابعة للناتو في رومانيا.



وأوضح بيان صادر عن الحلف اليوم أن تصريحات ستولتنبرج جاءت خلال استقباله رئيس وزراء لوكسمبورج لوك فريدن في مقر الحلف بالعاصمة البلجيكية بروكسل ، حيث هنأ ستولتنبرج رئيس الوزراء على تعيينه مؤخرا.



وأشاد ستولتنبرج بالتزام لوكسمبورج بزيادة الإنفاق الدفاعي والتزامها بوضع خطة ملموسة للوصول إلى 2% من إجمالي الإنفاق الدفاعي بحلول قمة واشنطن .. قائلا : "إن هذا أمر أساسي لتقاسم الأعباء بشكل عادل على جانبي الاتحاد الأوروبي الأطلنطي".



ورحب الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي بمشاركة لوكسمبورج في صندوق الابتكار التابع لحلف الناتو والاستثمارات في قدرات الناتو المتطورة، بما يتضمن الجيل القادم من طائرات الإنذار المبكر والمراقبة التابعة لحلف شمال الأطلنطي (أواكس) .. قائلا : "إن هذه واحدة من أكبر عمليات شراء القدرات المشتركة لحلف شمال الأطلنطي على الإطلاق" .. مضيفا : "أن لوكسمبورج في طليعة أجندة الناتو التكنولوجية والابتكارية".



وتابع : "أن تكثيف الدعم والحفاظ عليه أمر بالغ الأهمية لمساعدة أوكرانيا على التغلب على فصل الشتاء القاسي المقبل، ولضمان سيادة أوكرانيا كدولة مستقلة ذات سيادة".. مشيرا إلى أن ذلك هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله، إذ أن ذلك يصب أيضًا في المصلحة الأمنية للناتو وللحلفاء.



وتعتبر لوكسمبورج واحدة من 20 دولة حليفة تشارك في تحالف يهدف إلى تعزيز الدفاعات الجوية لأوكرانيا، حيث سوف يساعد ذلك في حماية الجنود الأوكرانيين في ساحة المعركة، وحماية حياة المواطنين في المدن الأوكرانية، كما تدعم لوكسمبورج أوكرانيا من خلال حزمة المساعدة الشاملة لحلف شمال الأطلنطي.



تجدر الإشارة إلى مجلس الناتو وأوكرانيا اجتمع في نوفمبر الماضي في بروكسل على مستوى وزراء الخارجية، حيث اتفق الحلفاء على برنامج عمل طموح من شأنه أن يجعل أوكرانيا أقرب إلى الناتو.