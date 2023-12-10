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الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة تدلى بصوتها فى انتخابات الرئاسة

الأحد، 10 ديسمبر 2023 03:23 م
الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة تدلى بصوتها فى انتخابات الرئاسة المهندسة نيفين عثمان
كتب ــ وليد عبد السلام

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أدلت المهندسة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، صباح اليوم الأحد، بصوتها في الانتخابات الرئاسية في أول أيام التصويت، وذلك بمقر لجنتها الانتخابية بمدرسة الجمهورية المشتركة بالمعادى.
 
وقالت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن مشاركتها في عملية التصويت تنبع من واجبها الوطني في هذا الاستحقاق الدستوري، داعية المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية وممارسة حقهم الدستورى.
 
كما أشادت الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، بمدى وعي المصريين الوطني وحرصهم على صنع حاضرهم ورسم مستقبلهم، وإظهار مشاركتهم الإيجابية وممارسة حقهم الدستوري بحرية كاملة.
 
جانب من تصوبت المهندسة نيفين عثمان الامين العام للمجلس القومي للطفولة والامومة
جانب من تصوبت المهندسة نيفين عثمان الامين العام للمجلس القومي للطفولة والامومة

المهندسة نيفين عثمان الامين العام للمجلس القومي للطفولة والامومة
المهندسة نيفين عثمان الامين العام للمجلس القومي للطفولة والامومة

جانب من تصويت المهندسة نيفين عثمان، الامين العام للمجلس القومي للطفولة والامومة
جانب من تصويت المهندسة نيفين عثمان، الامين العام للمجلس القومي للطفولة والامومة

المهندسة نيفين عثمان، الامين العام للمجلس القومي للطفولة والامومة
المهندسة نيفين عثمان الامين العام للمجلس القومي للطفولة والامومة
 
  






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