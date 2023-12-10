اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الأركان العامة الأوكرانية: 60 اشتباكا على الخطوط الأمامية مع القوات الروسية

الأحد، 10 ديسمبر 2023 10:03 ص
الأركان العامة الأوكرانية: 60 اشتباكا على الخطوط الأمامية مع القوات الروسية الجيش الأوكرانى
أ ش أ

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أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم الأحد أنه تم تسجيل ستين اشتباكا قتاليا عبر الجبهة خلال الـ 24 ساعة الماضية.


وقالت الهيئة -في بيان نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية- إنه في المجموع، شن الجيش الروسي ضربة صاروخية و8 غارات جوية و34 هجوما بأنظمة إطلاق متعددة على مواقع القوات والمناطق الأوكرانية. وأدت الهجمات الروسية إلى مقتل وجرح مدنيين. وتعرضت المباني السكنية الخاصة وغيرها من الهياكل الأساسية المدنية للتدمير والأضرار.


وأوضح البيان أن الجيش الروسي هاجم أوكرانيا مرة أخرى، باستخدام صاروخ موجه من طراز /Kh-59/ وطائرة بدون طيار هجومية من طراز شاهد-136/131.







أوكرانيا

روسيا

روسيا وأوكرانيا

الجيش الأوكرانى

الجيش الروسى




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