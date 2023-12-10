الأركان العامة الأوكرانية: 60 اشتباكا على الخطوط الأمامية مع القوات الروسية

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أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم الأحد أنه تم تسجيل ستين اشتباكا قتاليا عبر الجبهة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وقالت الهيئة -في بيان نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية- إنه في المجموع، شن الجيش الروسي ضربة صاروخية و8 غارات جوية و34 هجوما بأنظمة إطلاق متعددة على مواقع القوات والمناطق الأوكرانية. وأدت الهجمات الروسية إلى مقتل وجرح مدنيين. وتعرضت المباني السكنية الخاصة وغيرها من الهياكل الأساسية المدنية للتدمير والأضرار.



وأوضح البيان أن الجيش الروسي هاجم أوكرانيا مرة أخرى، باستخدام صاروخ موجه من طراز /Kh-59/ وطائرة بدون طيار هجومية من طراز شاهد-136/131.