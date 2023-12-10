اقتصادية قناة السويس تبحث مجالات التعاون مع وفد حكومى برازيلى رفيع المستوى

كتب مدحت عادل

استقبل اللواء وليد يوسف، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية، وفد حكومي برازيلي رفيع المستوى برئاسة السفير اليكس جياكوميلي رئيس قطاع الترويج التجاري والاستثمار والزراعة؛ وذلك للتعرف على جهود المنطقة الاقتصادية في مجالات التنمية الخضراء والحلول البيئية المستدامة، والتعرف على أبرز الحوافز الاستثمارية المباشرة وغير المباشرة داخل المناطق الصناعية والموانئ التابعة وبحث سبل التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

وفي بداية اللقاء قدم نائب رئيس المنطقة الاقتصادية عرضًا تفصيلياً عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أوضح من خلاله ما تملكه المنطقة الاقتصادية من مقومات وموقع جغرافي جعلها بالقرب من للأسواق الخارجية، وتعاملها باتفاقيات تجارية دولية عديدة من شأنها تسهيل نفاذ البضائع والمنتجات لأسواق متنوعة، مؤكداً علي عدد من الخدمات التي تتيحها المنطقة الاقتصادية للمستثمرين خاصة خدمة الشباك الواحد لتيسير الإجراءات واستخراج التراخيص في القطاعات كافة، بالإضافة إلى الشراكات والتعاقدات التي تعمل المنطقة على إتمامها بشأن توطين صناعة الوقود الأخضر داخل المنطقة الاقتصادية مع كبرى التحالفات الدولية حيث وقعت المنطقة الاقتصادية 19 مذكرة تفاهم مفعلة تم تحويل 11 منها إلى اتفاقيات إطارية بإجمالي استثمارات متوقعة تتعدى الـ 85 مليار دولار، وحجم إنتاج متوقع يصل إلى 17 مليون طن سنوياً، كما تولي المنطقة الاقتصادية اهتماماً كبيراً للصناعات المغذية لصناعات الوقود الأخضر، فضلًا عن إنشاء المراكز المتخصصة للتدريب المهني للعمالة الفنية على هذه المشروعات

وعلى الجانب الآخر أبدى الوفد سعادته بحفاوة الاستقبال وبالعرض المفصل عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالإضافة إلى اهتمام الوفد بما قدمته المنطقة الاقتصادية في مجال توطين صناعة الوقود الأخضر وتموين السفن به، كما أشار الوفد الي وجود مجالات متعددة ذات اهتمام مشترك بين الجانبين خاصة في المجال اللوجستي , وذلك لإقامة منطقة لوجستية تخزينية للحبوب والسكر والزيوت.

وعقب اللقاء قام الوفد البرازيلي بجولة تفقدية داخل المطور الصناعي أوراسكوم بمنطقة السخنة الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية، وذلك للتعرف على عدد من المشروعات الصناعية المقامة بها، حيث تفقد الوفد مصنع سرايا الشرق الأوسط، ومصنع أتيكو فارما للمستلزمات الدوائية، وشركة هيما بلاستيك هيما فوم.