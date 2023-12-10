اعترافات لص مطعم الشيخ زايد: استغليت عملى به وسرقته بأسلوب المفتاح المصطنع

كتب سليم على

أدلى عامل يحمل جنسية إحدى الدول، أمام جهات التحقيق بالجيزة؛ تفيد قيامه ب سرقة اجهزة كهربائية من داخل مخزن مطعم بمنطقة الشيخ زايد.

واضاف المتهم خلال التحقيقات، أنه كان يعمل بالمطعم سابقا وخططت لسرقة الأجهزة من المخزن عن طريق استخراج نسخة من المفتاح وبعد أن تركت العمل، وضعت خطة محكمه وسرقت أجهزة خاصة بالمطعم ، لافتا إلى أنه باعها لعميله سى النية ملك محل أجهزة كهربائية فى كرداسة.

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.