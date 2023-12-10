استمرار توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة بقرية الناصرية.. صور

كتب محمد أبو ضيف

استمرار توافد المواطنين على لجان الاقتراع بقرية الناصرية في محافظة القليوبية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

وحضر القضاة المشرفين على اللجان منذ الصباح وتأكدوا من سلامة اللجان ونوافذها والإضاءة بها ووجود ملصق برقم كل لجنة معلقة على الباب، وقاموا بالتصويت داخل هذه اللجان هم والموظفين المعاونين، وبدأوا في استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

انطلقت فى تمام التاسعة من صباح اليوم الأحد، أعمال التصويت فى لجان الانتخابات 2024، فى 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية.

ودعى المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المصريين بالتصويت في مارثون الانتخابات الرئاسية داخل مصر مؤكدا بأنه على ثقة في وعي الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة المصرية الأصيلة في كل مدن مصر وقراها باستكمال ما بدأه أبناؤنا في الخارج.