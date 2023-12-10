اليوم السابع
Ads
الأحد، 10 ديسمبر 2023 08:33 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

استمرار توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة بقرية الناصرية.. صور

الأحد، 10 ديسمبر 2023 07:05 م
استمرار توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة بقرية الناصرية.. صور استمرار توافد الناخبين بقرية الناصرية
كتب محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استمرار توافد المواطنين على لجان الاقتراع بقرية الناصرية في محافظة القليوبية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.
 
وحضر القضاة المشرفين على اللجان منذ الصباح وتأكدوا من سلامة اللجان ونوافذها والإضاءة بها ووجود ملصق برقم كل لجنة معلقة على الباب، وقاموا بالتصويت داخل هذه اللجان هم والموظفين المعاونين، وبدأوا في استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم. 
 
انطلقت فى تمام التاسعة من صباح اليوم الأحد، أعمال التصويت فى لجان الانتخابات 2024، فى 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية.
 
ودعى المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المصريين بالتصويت في مارثون الانتخابات الرئاسية داخل مصر مؤكدا بأنه على ثقة في وعي الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة المصرية الأصيلة في كل مدن مصر وقراها باستكمال ما بدأه أبناؤنا في الخارج.
 
 
6c22997d-25a8-4b09-8bcf-16c857df5982قرية الناصرية
815bf83c-36c0-4433-8f55-4f216e7165edقرية الناصرية
a5e7bde3-cce9-412c-8b19-d4d2a3288b81قرية الناصرية
aa0b72c4-5346-4613-b0f7-3eff74c8be59قرية الناصرية
cf53e4b3-923c-477c-bd5b-3e3b6d82da3eقرية الناصرية
e7fdd3b6-b0c8-40e9-95af-d2d714559c5f
e7fdd3b6-b0c8-40e9-95af-d2d714559c5f

 







انتخابات الرئاسة

انتخابات الرئاسة 2024

الهيئه الوطنيه للانتخابات

الهيئة الوطنية للانتخابات

الهيئه الوطنيه للانتخابات الرئاسية

معرفة لجنة الانتخابات بالاسم

معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي

معرفة اللجنة الانتخابية

معرفه اللجنه الانتخابيه

الانتخابات الرئاسية

لجنه الانتخابات الرئاسية

انتخابات الرئاسة المصرية 2024

الوطنية للانتخابات

معرفه اللجنه الانتخابيه بالرقم القومى

الانتخابات

التصويت في الانتخابات

مواعيد التصويت

الانتخابات الرئاسية المصرية

شروط التصويت في الانتخابات

المرشح عبد الفتاح السيسي

عبد الفتاح السيسي

حازم عمر

فريد زهران

عبد السند يمامة

المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024

مرشحي الرئاسة المصرية

مرشحين الرئاسه

مرشحين الرئاسه 2024

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة