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تحت شعار "انزل شارك.. مصر هي الأهم"

احتشاد قيادات وطلاب جامعة القاهرة فى الانتخابات الرئاسية.. صور

الأحد، 10 ديسمبر 2023 08:58 م
احتشاد قيادات وطلاب جامعة القاهرة فى الانتخابات الرئاسية.. صور احتشاد قيادات وطلاب جامعة القاهرة فى الانتخابات الرئاسية
محمد صبحى

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شهدت جامعة القاهرة، طوال اليوم والمساء، مشاركة إيجابية وفعالة من منتسبي الجامعة في ماراثون الانتخابات الرئاسية الحرة داخل مصر، والتي بدأت اليوم وتستمر على مدار 3 أيام حتى الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد الخشت، في إطار من الديمقراطية والحرية التامة، وبما يعكس حرص منسوبى الجامعة على أداء الواجب الوطني والحق الدستوري في الاستحقاق الانتخابي الأهم.
 
واحتشد منتسبو الجامعة من أعضاء هيئة التدريس وعمداء ووكلاء الكليات ورؤساء الأقسام، والطلاب، والعاملين ومديري الإدارات، في مسيرات ووفود متعددة على مدار اليوم، خرجت من الجامعة إلى لجان الانتخابات تأكيدًا لدعم الوطن والمشاركة في التصويت الحر في الانتخابات الرئاسية كونها تعد واجبًا وطنيًا ومن أهم الحقوق الدستورية ولها تأثير في صنع الحاضر والمستقبل.
 
 
ومثلت مشاركة منتسبي جامعة القاهرة الأعلى مشاركة وحشدا فى الانتخابات الرئاسية، منذ الساعات الأولى من انطلاق وبدء العملية الانتخابية وحتى المساء، وذلك بعد سلسلة الندوات التوعوية والتثقيفية التي نظمتها كليات الجامعة تحت شعار "انزل شارك .. مصر هي الأهم".
 
توافد طلاب الجامعة
توافد طلاب الجامعة

حشد طلاب جامعة القاهرة
حشد طلاب جامعة القاهرة

حشد طلاب كلية الآداب
حشد طلاب كلية الآداب

طلاب جامعة القاهرة بأعلام مصر
طلاب جامعة القاهرة بأعلام مصر

طلاب جامعة القاهرة
طلاب جامعة القاهرة

طلاب كلية الآداب
طلاب كلية الآداب

 







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