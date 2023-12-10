"ابدأ" تُشيد بالمشهد الوطني للمصريون بالانتخابات مع انطلاق الانتخابات الرئاسية

كتبت : أماني سمير

أشادت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" بالمشهد الإنتخابي المُشَرِف الذي يعكس وعي المواطنون وحرصهم على المشاركة الإيجابية بهذا الإستحقاق الإنتخابي الأهم، حيث شهدت اللجان الانتخابية على مستوى كافة محافظات الجمهورية إقبالاً وتوافداً كبيراً من المواطنين من مُختلف الفئات والأعمار منذ الساعات الأولى للإدلاء بأصواتهم بانتخابات رئاسة الجمهورية 2024.

ويؤكد هذا المشهد الديمقراطي على حرص المواطنين على أداء واجبهم الوطني تجاه بلدهم، وثقتهم في مؤسسات الدولة وحيادتها، وأن الشعب المصري هو من سيحدد رئيسه القادم لتحقيق الأمن والاستقرار واستكمال مسيرة التنمية والبناء.

كما تُثمن مبادرة ابدأ جهود الهيئة الوطنية للانتخابات في تنظيم وإدارة العملية الانتخابية بما يضمن نزاهتها وشفافيتها، فضلاً عن متابعتها المستمرة على مدار الساعة لتقديم كافة سبل الدعم. كما تُثمن مبادرة ابدأ الدور العظيم الذي يقدمه الشباب المتطوعين في تيسير تصويت الناخبين بكافة المحافظات.