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ائتلاف "نزاهة" الدولى ينشر صورا لمتابعته أول أيام التصويت بانتخابات الرئاسة

الأحد، 10 ديسمبر 2023 08:40 م
ائتلاف "نزاهة" الدولى ينشر صورا لمتابعته أول أيام التصويت بانتخابات الرئاسة المتابعين الدوليين لائتلاف نزاهة
كتب محمد السيد الشاذلى

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نشرت الصفحة الرسمية لائتلاف نزاهة الدولى، صورا لمتابعته أول أيام التصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية مصر- 2024، من خلال فريق متابعين أجانب ممثلين عن 34 دولة، انتشروا ميدانيًا في 10 محافظات مصرية.

وأكد متابعي الائتلاف رصدهم كثافة عددية أمام أغلب مقار التصويت، من الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، الأمر الذي ترتب عليه خلق حالة زحام أمام مراكز التصويت، واستغرق الناخبون وقتًا طويلًا للإدلاء بأصواتهم كنتيجة لهذا الزحام.

ورأى ائتلاف نزاهة أنه كان ينبغي للهيئة الوطنية للانتخابات مراعاة زيادة عدد اللجان الفرعية، بما يتناسب مع 67 مليون ناخب على مستوى الجمهورية، حتى يتم استيعاب جميع الناخبين دون زحام، وبما يسمح بمشاركة جميع الناخبين بسهولة ويسر.

ولاحظ الائتلاف وجود تسهيلات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، لضمان مشاركتهم في عملية التصويت بسهولة، مع توفير بطاقات مصممة بطريقة "برايل" لمساعدة أصحاب الإعاقة البصرية في ممارسة حقهم الانتخابي.

انتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتضم قائمة المرشحين فى  انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر إلى اللجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

 

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الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

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