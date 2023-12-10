إقبال كثيف من أهالى شمال سيناء على لجان الانتخابات الرئاسية ..صور

شمال سيناء - محمد حسين

واصل أهالى شمال سيناء إقبالهم على لجان الانتخابات للإدلاء بأصواتهم، وشهدت لجان الشيخ زويد وصول حشود بأعداد كبيرة من أبناء القرى يتقدمهم مشايخ العائلات.

كما شهدت لجان مناطق بئر العبد حضور جماعي للأهالي من مختلف المناطق، وفي مدينة العريش شهدت اللجان كثافة ملحوظة في الحضور.

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح حازم عمر، رمز السلم.

وتضم محافظة شمال سيناء، 6 مراكز انتخابية و11 دائرة انتخابية، و40 مقرا، بعدد أصوات انتخابية 299 ألفا و32 صوتا.

وانتهت الأجهزة التنفيذية بمحافظة شمال سيناء، من كافة الاستعدادات للعملية الانتخابية وفقًا لتعليمات اللواء عبد الفضيل شوشةمحافظ شمال سيناء، حيث تم توفير مولدات احتياطية للكهرباء لتشغيلها في حالة الطوارئ، ونظافة وإنارة محيط اللجان الانتخابية، وتوفير سيارات إسعاف في محيط اللجان ونقاط طبية.



















