اليوم السابع
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إقبال كبير من الناخبين فى دمياط على اللجان قبل لحظات من إغلاقها

الأحد، 10 ديسمبر 2023 08:53 م
إقبال كبير من الناخبين فى دمياط على اللجان قبل لحظات من إغلاقها إقبال كبير من الناخبين فى دمياط على اللجان الانتخابية قبل غلق اللجان
دمياط - هيثم مراد

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استمر توافد الناخبين في محافظة دمياط علي لجان الانتخابات الرئاسية من أجل المشاركة والتصويت في العملية الانتخابية. 
 
ونظم مجموعة من الأهالي مسيرة جابت قرية "السيالة" إحدى قري مركز دمياط قبل التوجه إلي مقار اللجان الانتخابية الخاصة بهم. 
 
وقال عوض العلمي أحد المواطنين بمحافظ دمياط: "جميعنا قادم من أجل دعم الوطن، نعلم ما نمر به، وأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، لا نتحدث عن اختيار مرشح بعينه نحن جميعا أمام اللجان من أجل مصر" .
 
واضاف مجدي الحسيني مواطن دمياطي: " انزل شارك كانت عامل مساعد لحث المواطنين على المشاركة، التوافد مستمر والجميع عل قدر المسؤولية" .
 
وتشهد الانتخابات الرئاسية 2024 تنوعا سياسيا للمرشحين للانتخابات الرئاسية، حيث شملت أربعة مرشحين، وهم المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، وهو رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ومن أبرز مؤسسى الحركة المدنية الديمقراطية، التى تُعد أكبر كتلة للأحزاب المعارضة فى مصر، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، رئيس حزب الوفد، أعرق الأحزاب الليبرالية المصرية وأقدم الأحزاب فى مصر على الإطلاق، والمرشح حازم عمر، رمز السلم، رئيس حزب الشعب الجمهورى، وهو ثانى أكبر الأحزاب المصرية تمثيلًا فى مجلس النواب.
 
وتجرى الانتخابات الرئاسية بمحافظة دمياط، فى 10 لجان عامة، و141 مركزا انتخابيا و176 لجنة فرعية، مجهزة لاستقبال مليون و11 ألف و568 مواطن يحق لهم التصويت الانتخابى.
 
ومن جانبها، وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، رؤساء الوحدات المحلية بتوفير كافة التجهيزات للمقار الانتخابية وتخصيص أماكن لانتظار المواطنين مجهزة بمظلات ومقاعد متحركة لتسهيل حركة كبار السن وذوى الهمم، والتنسيق مع القطاعات الخدمية والمرافق لتواجد طواقم دائمة بالمقار، وتكثيف حملات النظافة بمحيط المقار، والتنسيق مع إدارة المواقف لتوفير وسائل مواصلات إلى المقار الانتخابية.
إقبال كبير من الناخبين فى دمياط على اللجان الانتخابية قبل غلق اللجان (1)
إقبال كبير من الناخبين فى دمياط على اللجان الانتخابية قبل غلق اللجان 

إقبال كبير من الناخبين فى دمياط على اللجان الانتخابية قبل غلق اللجان (2)
إقبال كبير من الناخبين فى دمياط 

إقبال كبير من الناخبين فى دمياط على اللجان الانتخابية قبل غلق اللجان (3)
إقبال كبير من الناخبين فى دمياط على اللجان الانتخابية قبل غلق اللجان 

 







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شروط التصويت في الانتخابات

المرشح عبد الفتاح السيسي

عبد الفتاح السيسي

حازم عمر

فريد زهران

عبد السند يمامة

المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024

مرشحي الرئاسة المصرية

مرشحين الرئاسه

مرشحين الرئاسه 2024

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024




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