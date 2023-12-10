اليوم السابع
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الأحد، 10 ديسمبر 2023 02:24 م
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إقبال كبير من المواطنين للإلادء بأصواتهم بالعباسية بالانتخابات الرئاسية

الأحد، 10 ديسمبر 2023 02:00 م
إقبال كبير من المواطنين للإلادء بأصواتهم بالعباسية بالانتخابات الرئاسية إقبال كبير من الناخبين بالعباسية
كتبت سماح لبيب

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شهدت لجان مدرسة الشهيد امتياز محمد كامل الثانوية التابعة لقسم الوايلي إقبال عدد كبير من كافة الفئات من المواطنين للدخول للانتخابات، وسط تنظيم من رجال الشرطة، وعدد من الشباب المنظمين باللجان.
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ووقف الكثير من الشباب تنظيم المواطنين بين لجنتى 10 و12 داخل المدرسة لتخفيف الأعباء على الناخبين خلال الإدلاء بأصواتهم.
 
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وتشهد الانتخابات الرئاسية 2024 منافسة بين 4 مرشحين يتمثلون في المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي النجمة، المرشح الرئاسي فريد زهران ورمزه الانتخابي الشمس، المرشح الرئاسي حازم عمر ورمزه الانتخابي السلم، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة ورمزه الانتخابي النخلة.
 
وأشرفت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية على تزويد المقرات الانتخابية بكشافات الإنارة؛ من أجل توفير إضاءة جيدة، بالإضافة إلى إقامة فراشة وتندات وأماكن انتظار جيدة التهوية، والعمل على توفير وسائل الراحة والأمان للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية القادمة.

 







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مواعيد التصويت

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شروط التصويت في الانتخابات

المرشح عبد الفتاح السيسي

عبد الفتاح السيسي

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فريد زهران

عبد السند يمامة

المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024

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