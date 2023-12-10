إقبال كبير من المواطنين للإلادء بأصواتهم بالعباسية بالانتخابات الرئاسية

كتبت سماح لبيب

شهدت لجان مدرسة الشهيد امتياز محمد كامل الثانوية التابعة لقسم الوايلي إقبال عدد كبير من كافة الفئات من المواطنين للدخول للانتخابات، وسط تنظيم من رجال الشرطة، وعدد من الشباب المنظمين باللجان.

ووقف الكثير من الشباب تنظيم المواطنين بين لجنتى 10 و12 داخل المدرسة لتخفيف الأعباء على الناخبين خلال الإدلاء بأصواتهم.