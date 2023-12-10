إغلاق معسكر جديد لحفظ السلام فى مالى

كتبت : هند المغربي

أغلقت الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار فى مالى (مينوسما) معسكرها فى سيفارى بإقليم موبتى، إيذانا بانتهاء وجودها فى المناطق الوسطى من مالي. يأتى اغلاق هذة القاعدة بعد إغلاق عدد من القواعد الأخرى لحفظ السلام ضمن المرحلة الثانية من انسحاب البعثة من مالي.

ووفق المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أنه بحلول نهاية ديسمبر 2023، سيغادر أفراد البعثة المتبقون فى مالى، وفقًا للتكليف الذى أصدره مجلس الأمن بناءً على طلب السلطات المالية.

ووفق الأمم المتحدة لعبت البعثة المتكاملة دورًا حاسمًا فى تحقيق الاستقرار فى المناطق الوسطى من مالى، كما قدمت البعثة المتكاملة مساهمة فى خلق الفرص الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات المحلية، وتمويل العديد من المشاريع فى مجالات متنوعة مثل التعليم والصحة والأمن الغذائى والحصول على المياه. كما ساهمت فى إعادة تأهيل البنية التحتية المختلفة، بما فى ذلك الجسور على طول الطريق الوطنى، الذى يربط سيفارى بباندياجرا وما بعدها وبوركينا فاسو.