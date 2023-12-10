إصابة شخصين إثر انقلاب موتوسيكل فى الوراق

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب شخصين إثر انقلاب موتوسيكل أعلى الطريق فى منطقة الوراق لتلقى العلاج، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

وفور تلقى بلاغا بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين فى الوراق، انتقل رجال الإسعاف إلى المكان و تبين من خلال الفحـــص أنه أثناء سير دراجة نارية موتوسيكل اختلت عجلة القيادة من السائق مما تسبب فى انحرافه وانقلاب الموتوسيكل، ونتج عن الحادث إصابة شخصين ، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المركزى لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.