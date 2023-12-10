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الأحد، 10 ديسمبر 2023 08:30 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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إشادة بالعملية الانتخابية.. منظمات دولية تؤكد تطبيق معايير النزاهة (فيديو)

الأحد، 10 ديسمبر 2023 08:23 م
إشادة بالعملية الانتخابية.. منظمات دولية تؤكد تطبيق معايير النزاهة (فيديو) الانتخابات الرئاسية

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متابعة قارية وإقليمية ودولية تحظى بها الانتخابات الرئاسية التى تشهد مشاركة من كل أطياف الشعب المصرى.

وأكدت بعثات الاتحاد الأفريقى وجامعة الدول العربية والبرلمان العربى وجمعية برلمان البحر المتوسط، حرصها على متابعة الانتخابات، وأعربت عن تقديرها لمصر وحرصها على نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها واعتمادها الإشراف القضائى كضمانة أساسية.

وقالت سبيسيوزا كازيبوى رئيسة بعثة متابعة الانتخابات عن الاتحاد الأفريقي: إن متابعة الاتحاد لهذا الاستحقاق الديمقراطى يمثل خطوة رئيسية لاستكمال الإنجازات.

وأشارت إلى أن متابعة الانتخابات تتم وفقًا للقانون المصرى والإجراءات التى أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وثمنت اعتماد مصر الإشراف القضائى على العملية الانتخابية كضمانة لنزاهة الانتخابات.

يتابع فريق المتابعين الدوليين بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان الانتخابات الرئاسية يضم 40 متابعاً من 17 جنسية عربية وأوروبية من ذوى الخبرة والتجارب فى العمليات الانتخابية المتنوعة.

 







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