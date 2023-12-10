إسبانيا تنتقد أمريكا لاستخدامها الفيتو ضد وقف إطلاق النار بغزة: الوضع لا يطاق

كتبت: فاطمة شوقي

أعربت إسبانيا اليوم عن أسفها لاستخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد قرار فى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يطالب بوقف إطلاق النار فى غزة، فى مواجهة موجة العنف التى شنتها إسرائيل.

وأشار وزير الرئاسة والعدل، فيليكس بولانيوس، إلى القضية التى تمس الشعب الفلسطينى، وفى تصريحات للصحفيين قبل وقت قصير من حضوره حفل تأبين مؤسس حزب العمال الاشتراكى الإسبانى، بابلو إجليسياس بوسى، شدد على أن إسبانيا شاركت فى رعاية هذه المبادرة دعما لاقتراح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، والذى حظى بموافقة 97 دولة عضوا.

وقال الوزير: "إننا نشجع هذا الاحتجاج بالمادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة"، مشددًا على أنها قضية متماسكة بالنسبة "لأى شخص لديه الحد الأدنى من الضمير والحد الأدنى من الحساسية" فى مواجهة الوضع الذى لا يطاق فى غزة.

وشدد بولانيوس قائلًا: "إننا نطلب أن يكون لدينا جميعًا القدرة على معرفة أن الكارثة الإنسانية التى تحدث فى غزة لا يمكن أن يحتملها الناس".

وتعد الحكومة الإسبانية من أكثر الحكومات نشاطًا فى دعم إنشاء دولة السلطة الوطنية الفلسطينية لتمكينها من التعايش مع دولة إسرائيل.

بالأمس، نظمت مبادرة مواطن جيرنيكا-فلسطين، التى تم إنشاؤها فى إقليم الباسك تضامنا مع الشعب الفلسطينى وضد مذبحة غزة، حدثا عاطفيا فى أول مدينة فى العالم يتم فيها قصف المدنيين فى 26 أبريل 1937.