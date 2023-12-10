اليوم السابع
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إجراءات تتخذها الجنايات والجنح أثناء سماع أقوال الشهود.. اعرف التفاصيل

الأحد، 10 ديسمبر 2023 03:00 ص
إجراءات تتخذها الجنايات والجنح أثناء سماع أقوال الشهود.. اعرف التفاصيل محكمة- أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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أقوال الشهود في الجنايات أو الجنح قد تثبت تهمة علي متهم أو قد تنفيها عن متهم أخر، فالشهود فى قائمة أدلة الثبوت قد تكون دليل قوي في الدعاوي، وتوجد العديد من الاجراءات لتنظيم سماع الشهود في المحكمة طبقا للقانون.
 
المادة 278 من قانون الإجراءات الجنائية نظمت سماع الشهود داخل قاعة المحكمة، ونصت على: "ينادى على الشهود بأسمائهم، وبعد الإجابة منهم يحجزون فى غرفة مخصصة لهم، ويخرجون منها بالتوالى لتأدية الشهادة أمام المحكمة، ومن تسمع شهادته يبقى فى قاعة الجلسة إلى أن تقفل باب المرافعة ما لم ترخص لم المحكمة بالخروج، ويجوز عند الاقتضاء أن يبعد شاهد أثناء سماع شاهد أخر".
 
 
فيما نصت المادة 279 على أنه فى حالة تخلف حضور الشاهد بعد تكليفه جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة.
 
 
 






قانون الاجراءات الجنائية

اقوال الشهود

شاهد اثبات

شاهد نفي




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