اليوم السابع
Ads
الأحد، 10 ديسمبر 2023 01:52 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

أكمل نجاتي: نقترح على الرئيس المنتظر قانونا للجان فض منازعات ضريبية دائمة

الأحد، 10 ديسمبر 2023 12:34 ص
أكمل نجاتي: نقترح على الرئيس المنتظر قانونا للجان فض منازعات ضريبية دائمة النائب أكمل نجاتي
محمد شعلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، إنهم أصروا في برنامج التنسيقية للرئيس القادم على أن يكون هناك قانون لجان لفض منازعات ضريبة دائمة بعد قياس لجان فض النزاعات التي شكلت في عام 2017 و2019، مؤكدا أن هذه اللجان أتت بثمارها.
 
وأضاف النائب أكمل نجاتي، خلال حواره ببرنامج "التاسعة"، مع الاعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، أن هذه اللجان حققت القضاء على نسبة من النزاعات الضريبية الموجودة في المحاكم، وأيضا اقترحوا أن يتم خفض تكلفة الامتثال الضريبي، متابعا: "عشان المستثمر يفحص ويشتغل ويطلع اجراءات ويراجع بيتكلف مبلغ كبير والمبلغ ده لازم يتخفض".
 
وتابع: "الحاجة الأهم زيادة الحصيلة الضريبية دون فرض ضرائب جديدة وده يحصل بمعادلة سهلة زيادة الحاصل الضريبي بدون تزويد سعر الضريبي ويكون السعر عادل وشفاف وده هيساعد بعد شويه أن يتم ضم اكبر قدر من الاقتصاد غير الرسمي ونعمل حوافز ضريبية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر".






الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

مصر تنتخب

معرفة لجنة الانتخابات بالاسم

استعلام عن اللجنة الانتخابية

كيفية معرفة اللجنة الانتخابية

ازاى اعرف لجنتى الانتخابية

معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي

معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل

انتخابات الرئاسة 2024

أخبار انتخابات مصر

المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024

الانتخابات الرئاسية اليوم السابع

اليوم السابع بلس

المرشح عبد الفتاح السيسى

الهيئة الوطنية للانتخابات




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة