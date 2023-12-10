أكمل نجاتي: نقترح على الرئيس المنتظر قانونا للجان فض منازعات ضريبية دائمة

محمد شعلان

قال النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، إنهم أصروا في برنامج التنسيقية للرئيس القادم على أن يكون هناك قانون لجان لفض منازعات ضريبة دائمة بعد قياس لجان فض النزاعات التي شكلت في عام 2017 و2019، مؤكدا أن هذه اللجان أتت بثمارها.

وأضاف النائب أكمل نجاتي، خلال حواره ببرنامج "التاسعة"، مع الاعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، أن هذه اللجان حققت القضاء على نسبة من النزاعات الضريبية الموجودة في المحاكم، وأيضا اقترحوا أن يتم خفض تكلفة الامتثال الضريبي، متابعا: "عشان المستثمر يفحص ويشتغل ويطلع اجراءات ويراجع بيتكلف مبلغ كبير والمبلغ ده لازم يتخفض".

وتابع: "الحاجة الأهم زيادة الحصيلة الضريبية دون فرض ضرائب جديدة وده يحصل بمعادلة سهلة زيادة الحاصل الضريبي بدون تزويد سعر الضريبي ويكون السعر عادل وشفاف وده هيساعد بعد شويه أن يتم ضم اكبر قدر من الاقتصاد غير الرسمي ونعمل حوافز ضريبية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر".